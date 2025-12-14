40 συμβουλές που θα κάνουν το σπίτι σας να λάμψει ξανά.

Αν δυσκολεύεστε να αναλάβετε την καθημερινή σας ρουτίνα καθαρισμού, δεν είστε οι μόνοι. Ένας εβδομαδιαίος καθαρισμός σημαίνει οτι έχουμε μία μέρα την εβδομάδα που το σπίτι λάμπει... αντί για μηδέν. Αλλά τα καλά νέα είναι πως αν δεσμευτείτε να κάνετε έναν βαθύ καθαρισμό, θα κάνετε τους τακτικούς καθαρισμούς πολύ πιο διαχειρίσιμους.

Η ιδέα μπορεί να σας φαίνεται κουραστική στην αρχή, αλλά δεν χρειάζεται να είναι.

Για παράδειγμα, ξέρατε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκό ξύδι για να καθαρίσετε την καφετιέρα , το πλυντήριο πιάτων και την κεφαλή του ντους σας; Ο παρακάτω οδηγός θα σας διδάξει ακόμη και πώς να καθαρίζετε το πλυντήριο ρούχων και τον φούρνο μικροκυμάτων σας.

Επιπλέον, μόλις ολοκληρώσετε τον βαθύ καθαρισμό, μάθετε πώς θα καταφέρεται να διατηρήσετε αυτό το αποτέλεσμα στο σπιτι σας.

Αυτές οι κορυφαίες συμβουλές για τον καθαρισμό σίγουρα θα σας εξοικονομήσουν χρόνο, χρήματα και ψυχική υγεία!

1) Γυαλιστικά Ανοξείδωτων Συσκευών με Ελαιόλαδο

Κάντε τις συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι σας να λάμψουν αυτή την άνοιξη γυαλίζοντάς τες με ένα εκπληκτικό βασικό προϊόν κουζίνας - το ελαιόλαδο! Απλώς εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου σε ένα μαλακό πανί, γυαλίστε τις επιφάνειες και θα ανταμειφθείτε με ένα λαμπερό φινίρισμα.

2) Καθαρίστε τις σχάρες του φούρνου στην μπανιέρα

Ανανεώστε εύκολα τις σχάρες του φούρνου σας τοποθετώντας τες στην μπανιέρα για έναν βαθύ καθαρισμό. Αφήστε τες να μουλιάσουν σε ζεστό νερό με σαπούνι για να διαλύσουν τη βρωμιά και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε στεγνωτήρια για να σκουπίσετε εύκολα το λίπος και τα υπολείμματα.

3) Πλύνετε τα μαξιλάρια κρεβατιού στο πλυντήριο

Θέλετε μια πιο αναζωογονητική εμπειρία ύπνου; Όλα ξεκινούν με το να ρίξετε τα μαξιλάρια σας στο πλυντήριο αυτή την άνοιξη. Ένα γρήγορο στύψιμο αφαιρεί τη σκόνη, τα αλλεργιογόνα και τη χειμωνιάτικη μελαγχολία, αφήνοντάς σας φρέσκα, αφράτα μαξιλάρια για έναν αναζωογονητικό ύπνο.

4)Τρίψιμο αρμόστοκου με μαγειρική σόδα και υπεροξείδιο του υδρογόνου

Τρίψτε τυχόν πλακάκια σε χώρους με ένα απλό αλλά αποτελεσματικό διάλυμα καθαρισμού DIY από μαγειρική σόδα και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Παρακολουθήστε αυτόν τον ισχυρό συνδυασμό να απομακρύνει τους λεκέδες και να φωτίζει τις γραμμές αρμών, αφήνοντας τα δάπεδα και τους τοίχους σας σαν καινούργιους.

5) Χρησιμοποιήστε έναν κύλινδρο αφαίρεσης χνουδιών για να καθαρίσετε αμπαζούρ και υφασμάτινες επιφάνειες

Απλοποιήστε τη ρουτίνα καθαρισμού σας πιάνοντας έναν κύλινδρο αφαίρεσης χνουδιών για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα από τα αμπαζούρ και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες. Αυτή η γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος εξασφαλίζει μια γυαλιστερή εμφάνιση χωρίς χνούδια με ελάχιστη προσπάθεια.

6)Καθαρίστε ψηλά παράθυρα με καθαρή σφουγγαρίστρα

Τα ψηλά παράθυρα δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη υπόθεση! Απλώς τυλίξτε μερικές χαρτοπετσέτες γύρω από το Swiffer σας, ψεκάστε λίγο καθαριστικό τζαμιών και σκουπίστε μέχρι να πεντακάθαρα παράθυρα.

7) Καθαρίστε με ατμό τον φούρνο μικροκυμάτων σας

Μην ψάχνετε άλλο πέρα ​​από τον ίδιο τον φούρνο μικροκυμάτων σας για μια γρήγορη και εύκολη συμβουλή καθαρισμού! Θα χρειαστεί να ανακατέψετε δύο φλιτζάνια νερό και δύο κουταλιές της σούπας αποσταγμένο λευκό ξύδι σε ένα μπολ και να το ζεστάνετε σε υψηλή θερμοκρασία στον φούρνο μικροκυμάτων σας μέχρι να βράσει. Αφήστε το να σταθεί μέσα για περίπου τρία λεπτά και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα πανί για να σκουπίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων σας.

8) Καθαρίστε τα χαλάκια του μπάνιου σας

Αν τα χαλάκια μπάνιου σας πλένονται στο πλυντήριο, αυτό θα είναι εύκολο. Απλώς τινάξτε τυχόν υπολείμματα και στη συνέχεια πλύνετε το χαλί σας σε έναν κανονικό κύκλο πλύσης σε κρύο νερό. Τα περισσότερα χαλιά μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία, αλλά φροντίστε να κρεμάσετε στεγνά χαλάκια αφρού μνήμης ή με επένδυση από καουτσούκ.

9) Τινάξτε τα πατάκια της πόρτας σας

Τα πατάκια εισόδου σας, είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, έχουν πολύ κίνηση. Κάντε τους ένα καλό ανοιξιάτικο καθάρισμα τινάζοντας τα υπολείμματα έξω, σκουπίζοντάς τα με ηλεκτρική σκούπα και στη συνέχεια ξεπλένοντάς τα με ένα λάστιχο κήπου για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς.

10) Γυαλίστε τα ασημικά σας με μια οδοντόβουρτσα

Αφαιρέστε εύκολα τα υπολείμματα και τις θαμπάδες χρησιμοποιώντας μια οδοντόβουρτσα και τον αφρό αργύρου Hagerty Silver Foam.

11) Πλύνετε τις σκούπες σας

Για να καθαρίσετε τη σκούπα σας, απλώς βγάλτε την έξω και χτυπήστε την σε ένα δέντρο για να διαλύσετε όλη τη σκόνη και τη βρωμιά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη σκούπα σας σε έναν κουβά γεμάτο με ζεστό νερό και σαπούνι και αφήστε την να μουλιάσει για 30 λεπτά για να την ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

12) Καθαρίστε σε βάθος το πλυντήριο ρούχων σας με ξύδι

Απολυμάνετε το πλυντήριο ρούχων σας για να το βοηθήσετε να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων καθαρισμού του. Αρχικά, λειτουργήστε το πλυντήριο με ζεστό νερό, στη συνέχεια προσθέστε λευκό ξύδι και μαγειρική σόδα και αφήστε τα να δράσουν για περίπου μία ώρα. Τέλος, επανεκκινήστε τον κύκλο, αφήστε το νερό να στραγγίσει και σκουπίστε το.

13) Πλύνετε τις επενδύσεις της κουρτίνας του ντους σας

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να πλύνετε τις κουρτίνες μπάνιου στο πλυντήριο ρούχων; Αντί να αντικαταστήσετε τη δική σας, αφιερώστε λίγα επιπλέον λεπτά για να την βάλετε στο πλυντήριο μαζί με μια ή δύο πετσέτες μπάνιου. Μετά το πλύσιμο, απλώς κρεμάστε την κουρτίνα σας ξανά στο ντους για να στεγνώσει.

14) Κάντε μπάνιο με λευκό ξύδι στη λεκάνη της τουαλέτας σας

Για να εξαλείψετε τους λεκέδες από σκληρό νερό μέσα στην τουαλέτα σας, μουλιάστε το χαρτί υγείας σε λευκό ξύδι και αφήστε το να καθίσει πάνω στον λεκέ όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια, απλώς ξεπλύνετε το καζανάκι για να ξεπλύνετε τους λεκέδες!

15) Ανανεώστε τους κάδους απορριμμάτων σας

Κάντε τα σκουπίδια σας να μυρίζουν λίγο καλύτερα τοποθετώντας σεντόνια στεγνωτηρίου στον πάτο του κάδου για να απορροφούν τις διαρροές και να καλύπτουν τις οσμές.

16) Πετάξτε το ληγμένο μακιγιάζ

Η χρήση παλιού μακιγιάζ και εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος ή μόλυνση. Ρίξτε μια ματιά στο ντουλάπι με τα φάρμακα και πετάξτε το κονσίλερ, τη σκιά ματιών, το foundation, το lip gloss και το βερνίκι νυχιών που έχετε για περισσότερο από ένα χρόνο. Το κραγιόν και το ρουζ διαρκούν λίγο περισσότερο, ώστε να μπορείτε να τα διατηρήσετε έως και δύο χρόνια.

17) Βάλτε λεμόνια στον απορριμματοσυλλέκτη

Για να μυρίζει ωραία ο απορριμματοσυλλέκτης και να διατηρούνται οι λεπίδες κοφτερές, ο Γουόρεν προτείνει να κόψετε ένα λεμόνι σε τέταρτα και να το περάσετε από μέσα. Εύκολο, γρήγορο στύψιμο λεμονιού!

18) Χρησιμοποιήστε μια μαξιλαροθήκη για να ξεσκονίσετε τους ανεμιστήρες οροφής

Χρησιμοποιήστε μια παλιά μαξιλαροθήκη για να ξεσκονίσετε όλους τους ανεμιστήρες οροφής σας. Απλώς σύρετε τη μαξιλαροθήκη πάνω από κάθε λεπίδα και μετά τραβήξτε το ύφασμα προς τα πίσω, κρατώντας όλη τη σκόνη και τη βρωμιά συγκρατημένα.

19) Προσθέστε αιθέρια έλαια στα διαλύματα καθαρισμού σας

Ενώ σκουπίζετε τα πτερύγια των ανεμιστήρων οροφής σας, η Warren προτείνει να προσθέσετε ένα αιθέριο έλαιο στο διάλυμα καθαρισμού σας.

«Με αυτόν τον τρόπο, όταν ανοίγω τον ανεμιστήρα, κάνει το δωμάτιο να μυρίζει υπέροχα», μοιράζεται.

20) Αποφράξεις αποχετεύσεων κουζίνας και μπάνιου

Γνωρίζατε ότι ορισμένοι δάσκαλοι του Φενγκ Σούι λένε ότι οι φραγμένες αποχετεύσεις εξαντλούν τα οικονομικά, την υγεία, τις φιλοδοξίες, τα ταξίδια, βουλώνουν τα ιγμόρεια και, απλά, προκαλούν χάος γενικά;

Ξεβουλώστε τις αποχετεύσεις της κουζίνας και του μπάνιου σας με φυσικό τρόπο, ρίχνοντας ένα φλιτζάνι μαγειρική σόδα σε κάθε μία από αυτές και στη συνέχεια 1/2 φλιτζάνι ξύδι. Σκεπάστε την αποχέτευση και αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με ζεστό νερό για δύο έως τρία λεπτά. Για να διατηρήσετε τις αποχετεύσεις σας καθαρές και φρέσκες, ακολουθήστε αυτή τη ρουτίνα μία φορά το μήνα.

21) Καθαρίστε το πλυντήριο πιάτων σας με φυσικό τρόπο

Το ξέρατε ότι πρέπει να καθαρίσετε το πλυντήριο πιάτων σας; Ναι! Ευτυχώς, το λευκό ξύδι είναι το μόνο που χρειάζεστε.

Ρίξτε ένα φλιτζάνι ξύδι και να θέσετε το πλυντήριο πιάτων σας σε έναν γρήγορο κύκλο πλύσης, ζεστού νερού και απολύμανσης. Αυτό είναι όλο!

22) Ανταλλαγή συμβατικών καθαριστικών με εντελώς φυσικά προϊόντα

Τα συμβατικά προϊόντα καθαρισμού και τα προϊόντα με χημικές ουσίες που εκπέμπουν επιβλαβείς οργανικές ενώσεις (VOCs) δεν είναι καλά για εσάς ή το σπίτι σας. Η μετάβαση σε εντελώς φυσικά, φυτικά προϊόντα καθαρισμού θα φέρει χαρά στον καθαρισμό και θα απλοποιήσει τη ζωή σας με τις πολλαπλές χρήσεις τους.

23) Τρεις τρόποι για να ξεσκονίσετε τα στόρια σας

Σκονισμένα, βρώμικα στόρια; Ο καθαρισμός τους δεν είναι τόσο δύσκολος όσο νομίζετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό εργαλείο, μια ηλεκτρική σκούπα ή/και λίγη τσιμεντοκονία και ένα πανί καθαρισμού από μικροΐνες.

24) Ανανεώστε το στρώμα σας με μαγειρική σόδα

Χρειάζεστε να φρεσκάρετε το χαλί ή τα στρώματά σας ενώ κάνετε τον ανοιξιάτικο καθαρισμό; Η Μπέκι έχει μια απλή κατασκευή με μαγειρική σόδα που μπορείτε να φτιάξετε σήμερα. Όχι μόνο λειτουργεί, αλλά φαίνεται και χαριτωμένη, χάρη σε μερικά μπουμπούκια λεβάντας.

25) Καθαρίστε το ντους σας με ένα σφουγγάρι πιάτων

Βάλτε ένα σφουγγάρι πιάτων γεμάτο με σαπούνι πιάτων, που δεν γρατζουνάει, στην μπανιέρα και να το χρησιμοποιείτε κάθε φορά που κάνετε ντους.

26) Καθαρίστε τους αεραγωγούς του ανεμιστήρα εξάτμισης του μπάνιου με μια σκούπα

Αν δεν σας πέρασε ποτέ από το μυαλό να καθαρίσετε τους αεραγωγούς των ανεμιστήρων εξαερισμού στα μπάνια σας, δεν μπορούμε να σας κατηγορήσουμε. Αφαιρέστε τους αεραγωγούς, τινάξτε τους, ψεκάστε τους και σκουπίστε τους.

Αν δεν είναι αφαιρούμενα, χρησιμοποιήστε μια σκούπα με σύρμα για να τα καθαρίσετε. Λερώνουν αρκετά, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

27) Πλύνετε την διακόσμηση της κουζίνας σας στο πλυντήριο πιάτων

Η διακόσμηση μπορεί να ομορφύνει ακόμη και τις πιο απλές κουζίνες. Δυστυχώς όμως κάποια διακοσμητικά, ακόμη και πρόσθετα αυτοκόλλητα ή χαλάκια από σερβίτσια έχουν το χειρότερο είδος σκόνης: λιπαρή σκόνη. Αντί να προσπαθείτε να τα καθαρίσετε στο χέρι βάλτε τα στο πλυντήριο πιάτων. Μιλάμε για εξοικονόμηση χρόνου!

28) Καθαρίστε το αρμόστοκο

Αποκτήστε τα λαμπερά, καθαρά πλακάκια μπάνιου των ονείρων σας καθαρίζοντας τους αρμόστοκους χωρίς καθόλου τρίψιμο. Απλώς μουλιάστε βαμβάκι σε χλωρίνη και τοποθετήστε το πάνω στον αρμόστοκο όλη τη νύχτα. Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας όταν τα αφαιρέσετε το επόμενο πρωί!

29) Ξεκινώντας με τα σκουπίδια, ξεφορτωθείτε την ακαταστασία

Το καταλαβαίνουμε: Η αποσυμφόρηση μπορεί να είναι κουραστική. Σπάστε τον πάγο με αυτό το απλό βήμα: Πάρτε μια σακούλα σκουπιδιών και αρχίστε να αφαιρείτε σκουπίδια από παντού στο σπίτι σας (σκεφτείτε: περιτυλίγματα τροφίμων, άδειες συσκευασίες ή σπασμένα παιχνίδια). Θα εκπλαγείτε με τη διαφορά και τα αποτελέσματα θα σας παρακινήσουν να συνεχίσετε να αποσυμφορείτε!

30) Καθαρίστε γρήγορα τους τοίχους χρησιμοποιώντας μια κάλτσα

Ποιος χρειάζεται πανάκια μικροϊνών όταν έχει παλιές λευκές κάλτσες;Σκουπίστε τους τοίχους σας με ένα πολυχρηστικό καθαριστικό τοίχων και μια κάλτσα στο χέρι. Αυτό μαζεύει γρήγορα και εύκολα όλη τη βρωμιά από τους τοίχους και μου είναι πιο εύκολο να γλιστράω το χέρι πάνω στον τοίχο.

31) Καθαρίστε την κεφαλή του ντους σας με ένα φακελάκι λευκό ξύδι

Όπως ίσως έχετε υποθέσει, λίγο ξύδι μπορεί να βοηθήσει πολύ στον καθαρισμό. Απλώς μουλιάστε κάτι σε ή με ξύδι και αφήστε το να διαλύσει τη βρωμιά και την αφρό για λίγα λεπτά πριν επιστρέψετε και το σκουπίσετε γρήγορα.

32) Αφαλάτωση της καφετιέρας σας

Μπορεί να καθαρίζετε την καφετιέρα σας σχεδόν τακτικά, αλλά είναι μια καλή στιγμή να δοκιμάσετε την αφαλάτωση. Αυτή η διαδικασία αντιμετωπίζει τη συσσώρευση αλάτων που προκαλείται από το σκληρό νερό, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη γεύση του καφέ σας. Για να διατηρήσετε τα φλιτζάνια καφέ σας φρέσκα, φτιάξτε μια κατσαρόλα με ένα μείγμα νερού και λευκού ξιδιού ή χρησιμοποιήστε ένα επαγγελματικό αφαλατωτικό.

33) Καθαρίστε τα μαντεμένια τηγάνια

Υπάρχουν μερικά οικιακά αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζετε με ξύδι. Ένα από αυτά είναι τα μαντεμένια σκεύη. Αντ' αυτού, τρίψτε τα τηγάνια αυτά με μια πάστα από χοντρό αλάτι και νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού και στη συνέχεια ξεπλύνετε ή σκουπίστε τα με μια χαρτοπετσέτα ή ένα καθαρό πανί.

34) Καθαρίστε τις κουρτίνες σας με ατμοκαθαριστή

Ένας ατμοκαθαριστής είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς χημικά. Οι υψηλές θερμοκρασίες σκοτώνουν τα μικρόβια και απολυμαίνουν.

Απλώς θυμηθείτε να κάνετε μια δοκιμή σε ένα σημείο για να βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα ή το αντικείμενο αντέχει σε υψηλή θερμότητα!

35)Ξεσκονίστε τα φυτά εσωτερικού χώρου σας

Τα φυτά εσωτερικού χώρου χρειάζονται κι αυτά αγάπη για το ανοιξιάτικο καθάρισμα! Εκτός από το συνηθισμένο πότισμα και κλάδεμα, μπορείτε να ξεσκονίσετε τα φυτά του σπιτιού σας χρησιμοποιώντας ένα πανί μικροϊνών. Αυτό θα βοηθήσει τα φυτά σας να αναπνέουν καλύτερα, κάτι που με τη σειρά του θα βοηθήσει και εσάς να αναπνέετε καλύτερα.

36) Δερμάτινα έπιπλα Buff με λάδι καρύδας

Δώστε στα δερμάτινα έπιπλά σας μια λάμψη με λίγο λάδι καρύδας και ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Θα χρειαστεί να εφαρμόσετε μια πολύ λεπτή στρώση και να φροντίσετε να την γυαλίσετε απαλά σε όλο το ύφασμα. Θα παρατηρήσετε λάδια στο ύφασμα μετά τον καθαρισμό. Αφήστε το λάδι να απορροφηθεί από το δέρμα για τουλάχιστον μία ώρα (αν όχι περισσότερο) πριν το χρησιμοποιήσετε.

37) Καθαρίστε το κινητό σας τηλέφωνο

Τα κινητά τηλέφωνα είναι γνωστά για τα μικρόβια που περιέχουν, αλλά οι περισσότεροι από εμάς πιθανότατα δεν τα καθαρίζουμε τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Για να διατηρήσετε το τηλέφωνό σας πεντακάθαρο, σκουπίστε το με ένα πανί από μικροΐνες, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει ακόμη και τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια, συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων και ιών.

38) Αλλάξτε τη σκούπα σας με μια σφουγγαρίστρα μικροϊνών

Αποχαιρετήστε τη σκούπα σας! Πέρα από τα αστεία, θα πρέπει οπωσδήποτε να την πετάξετε. Στην πραγματικότητα, μεταφέρει την επιβλαβή σκόνη στον αέρα και αλλού. Αντίθετα, επιλέξτε μια σφουγγαρίστρα από μικροΐνες για να μαζεύετε τη σκόνη και να καθαρίζετε το δάπεδό σας με απόλυτη καθαριότητα.

39) Καθαρίστε τα σοβατεπί σας με χρησιμοποιημένα φύλλα στεγνωτηρίου

Τα χρησιμοποιημένα φύλλα στεγνωτηρίου μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για μια ποικιλία οικιακών εργασιών, όπως το σκούπισμα των σοβατεπί σας και το γυάλισμα λεκέδων νερού από γυαλί και καθρέφτες γύρω από το σπίτι σας.

40) Μειώστε το κόστος χρησιμοποιώντας ξίδι

Το ξίδι είναι ένα καταπληκτικό, εντελώς φυσικό καθαριστικό, αλλά μπορεί να γίνει ακριβό όταν το χρησιμοποιείτε ως λαμπρυντικό στο πλυντήριο πιάτων, ως μαλακτικό ρούχων στο πλυντήριο ρούχων και ούτω καθεξής.