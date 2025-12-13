Με αφορμή την επιτυχία Πιερρακάκη.

Δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες της νέας γενιάς της Νέας Δημοκρατίας ο Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σχολιάζοντας την επιτυχία του Κυριάκου Πιερρακάκη να εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup.

«Αν μία λέξη απεχθάνομαι είναι τη λέξη "επετηρίδα", στη ζωή μου, στη δουλειά μου, στη δικηγορία, στην πολιτική. Από την άλλη, θεωρώ ότι το πιο σωστό πράγμα που μου είχε πει ο παππούς μου και το έχουν πει νομίζω και άλλοι παππούδες σε πολλά εγγόνια και μπαμπάδες σε παιδιά και μαμάδες σε παιδιά, είναι "ένα βήμα τη φορά"», δήλωσε χαρακτηριστικά ("Παραπολιτικά 90,1) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οσο κι αν δεν θέλει ούτε καν να ακούγεται κάτι τέτοιο ο Παύλος Μαρινάκης έχει κατακτήσει με το σπαθί του να συμπεριλαμβάνεται πλέον μεταξύ των κορυφαίων στελεχών της ΝΔ, ενώ θεωρείται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον στο κόμμα του.

Και κάτι τελευταίο, λέγεται πως Παύλος Μαρινάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης συνδέονται με πολύ στενή φιλία.

Β. Σκ.