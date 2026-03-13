Η Ευρώπη θα πρέπει να ενεργήσει γρήγορα, προκειμένου να περιορίσει την πίεση και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, σε περίπτωση που επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας για παρατεταμένη περίοδο εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 35% από την έναρξη του πολέμου, εντείνοντας την ανησυχία για τον πληθωριστικό αντίκτυπο, κάτι που ασκεί πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου να βοηθήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης αναπόφευκτα θα έχουν επίπτωση στις αγορές ενέργειας, το κόστος των μεταφορών, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά στις τιμές καταναλωτή.

«Για αυτό είναι σημαντικό η Ευρώπη να ενεργήσει γρήγορα και με συντονισμένο τρόπο, ώστε να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις οικονομίες μας», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.

Η ΕΕ εξετάζει τους ενεργειακούς φόρους, τα τέλη δικτύου και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα, ώστε να αμβλυνθεί η πίεση σε βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που επέβαλαν πλαφόν στα καύσιμα και το μικτό περιθώριο κέρδους. Ο Πιερρακάκης δήλωσε ότι αυτό το μέτρο δεν θα έχει «άμεσο ουσιώδη δημοσιονομικό αντίκτυπο» στον προϋπολογισμό και συμπλήρωσε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν επηρεαστεί ο τουρισμός και οι επενδύσεις.

Ο προϋπολογισμός της Ελλάδας έχει λάβει υπόψη το χειρότερο πιθανό σενάριο για όλη τη χρονιά, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών. «Ακόμα και υπό τέτοιες συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη θα παρέμενε κοντά στο 2%, κάτι που δείχνει πως η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική», υπογράμμισε.

Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα κρίση, αλλά η ευρωπαϊκή οικονομία «έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοια σοκ», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά σε έργα «καθαρής» ενέργειας, υποδομών και δικτύων, ενώ εξετάζει την πρόσθετη χρηματοδότηση για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR) με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Ο Πιερρακάκης ζήτησε ταχύτερες κινήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. «Ένας από τους κύριους στόχους μου είναι η ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων. Είναι ζωτικής σημασίας οι εύρυθμες και ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές αγορές», πρόσθεσε.

Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στο liveblog του Dnews.