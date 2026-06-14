Ο διανομέας που έφερε αρκετά τραύματα από τη σύγκρουση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων.

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Χανιά μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται οδηγός ΙΧ και διανομέας, με τον πρώτο να εγκαταλείπει το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με το Creta24, το περιστατικό σημειώθηκε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όχημα παρέσυρε τον διανομέα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο οδηγός, αντί να σταματήσει για παροχή βοήθειας, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και να τράπηκε σε φυγή, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αυτοπτών, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής του οδηγού και να ολοκληρώσουν τη δικογραφία της υπόθεσης.