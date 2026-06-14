Την πρώην Νο.4 του κόσμου και χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού θα αντιμετωπίσει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Την έναρξη της πορείας της στο γρασίδι ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων του καλοκαιριού πραγματοποιεί τη Δευτέρα (15/6) η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αντιμετωπίζει την Τσινγουέν Ζενγκ στον πρώτο γύρο του Nottingham Open 2026. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ανοίξει το πρόγραμμα του Centre Court στο Νότιγχαμ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια καλείται να ξεπεράσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εμπόδιο από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, καθώς η Ζενγκ συγκαταλέγεται στις πιο δυνατές παίκτριες του ταμπλό και διαθέτει θετική παράδοση στις πρόσφατες αναμετρήσεις με τη Σάκκαρη.

Το τουρνουά του Nottingham Open αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς προετοιμασίας ενόψει του Γουίμπλεντον, με τις αθλήτριες να επιδιώκουν πολύτιμους αγώνες και βαθμούς στο γρασίδι. Η Σάκκαρη θέλει να ξεκινήσει με το δεξί την παρουσία της στη βρετανική διοργάνωση και να αποκτήσει ρυθμό σε μια επιφάνεια που παραδοσιακά απαιτεί γρήγορη προσαρμογή.