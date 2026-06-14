Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Γερμανούς να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Ενμέτσα, δείχνοντας από νωρίς την επιθετική τους διάθεση και τον έλεγχο του αγώνα.

Ιστορικές στιγμές ζει το Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026, καθώς στην παρθενική του συμμετοχή στη διοργάνωση κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά στην ιστορία του, απέναντι μάλιστα σε μια από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου, τη Γερμανία.

Ωστόσο, το Κουρασάο δεν πτοήθηκε. Στο 21ο λεπτό, ο Κομενέντσια με δυνατό σουτ κατάφερε να νικήσει την αντίπαλη άμυνα και τον τερματοφύλακα, γράφοντας το 1-1 και σημειώνοντας το πρώτο γκολ της χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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