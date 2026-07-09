Πάνω από 8.000 αστυνομικοί στους δρόμους του Παρισίου.

«Φρούριο» αναμένεται να θυμίζει το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας ενόψει του προημιτελικού του Μουντιάλ 2026 απέναντι στο Μαρόκο, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι πανηγυρισμοί μετά το παιχνίδι μπορεί να εξελιχθούν σε επεισόδια.

Οι γαλλικές Αρχές θεωρούν την αναμέτρηση «υψηλού κινδύνου» , ιδιαίτερα στην περίπτωση που το Μαρόκο καταφέρει να αποκλείσει τη Γαλλία και να προκριθεί στα ημιτελικά.

Πάνω από 20.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους των γαλλικών πόλεων και 8.000 στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που «θωρακίζονται» υπό τον φόβο των επεισοδίων.

{https://x.com/le20hfrancetele/status/2075280076891971853}

Οι αρχές εκτιμούν ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, πολλοί φίλαθλοι θα συγκεντρωθούν σε πλατείες και κεντρικούς δρόμους για να πανηγυρίσουν, ενώ υπάρχει ανησυχία για χρήση πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων.

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Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, το πιο δύσκολο σενάριο για τις δυνάμεις ασφαλείας είναι μια νίκη του Μαρόκου, καθώς θεωρείται πιθανό οι μαζικοί πανηγυρισμοί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις με την αστυνομία.

{https://x.com/visegrad24/status/2075235801638564280}

Τα επεισόδια στη Γαλλία, και πόσο μάλλον στο Παρίσι, είναι ιδιαίτερα σύνηθη μετά το τέλος μεγάλων αναμετρήσεων. Ενδεικτικά, μετά την φετινή κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, στα τέλη Μαΐου, είχαν σημειωθεί εκτεταμένες ταραχές στο Παρίσι, με περισσότερες από 700 συλλήψεις.

Προειδοποιήσεις από την κυβέρνηση

Η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, κάλεσε τους φιλάθλους να γιορτάσουν με υπευθυνότητα. «Πρέπει να παραμείνει μια γιορτή», δήλωσε, απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία παραβατική συμπεριφορά και ότι η αστυνομία θα επέμβει άμεσα όπου χρειαστεί.

Τα πρόσφατα επεισόδια

Σύμφωνα με την έκθεση των υπηρεσιών ασφαλείας, οι νίκες της Γαλλίας και του Μαρόκου στις 5 Ιουλίου προκάλεσαν πανηγυρισμούς που σε ορισμένες πόλεις κατέληξαν σε επεισόδια.

Δώδεκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις άγνωστοι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Στην πόλη Ανμάς, ένας φίλαθλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν πυροτέχνημα εξερράγη στο χέρι του, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετά δάχτυλα.

{https://x.com/eclipsethis2003/status/2074170519838953535}

Στο μικροσκόπιο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν στενά και τη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχουν αναρτηθεί μηνύματα που προειδοποιούν για πιθανές ταραχές μετά τον αγώνα.

Παράλληλα, κυκλοφορούν βίντεο που φέρεται να δείχνουν καύση ή καταστροφή μαροκινών σημαιών, αλλά και ψευδείς πληροφορίες που επιχειρούν να προκαλέσουν ένταση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή επεισοδίων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται αυστηρή επιτήρηση των σημείων συγκέντρωσης φιλάθλων, άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις βίας, καθώς και δυνατότητα περιορισμού της πώλησης, μεταφοράς και χρήσης πυροτεχνημάτων και εύφλεκτων υλικών, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.