Η ώρα των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 έφτασε.

Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξίφη τους το βράδυ της Πέμπτης (09/07) για μία θέση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, σε μία αναμέτρηση που αναμφισβήτητα συγκεντρώνει τα βλέμματα.

Η Γαλλία θεωρείται το μεγαλύτερο φαβορί αυτή τη στιγμή για την κατάκτηση της διοργάνωσης, έχοντας πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Οι «μπλε» στους «16» απέκλεισαν την Παραγουάη με 1-0 χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλντι του Εμπαπέ, σε ένα παιχνίδι το οποίο μένει στη μνήμη του κόσμου για τη πρωτοφανή «σκληρότητα» των Παραγουανών.

{https://www.instagram.com/p/Daj6eD-Ok2F/}

Από την άλλη, το Μαρόκο φιλοδοξεί να πάει όσο πιο μακριά γίνεται μετά την ιστορική κατάκτηση της 3ης θέσης στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Τα «λιοντάρια του Άτλαντα» απέκλεισαν στους «32» την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλντι, ενώ στους «16» δε δυσκολέυτηκαν απέαντι στον Καναδά, όπου κυριάρχησαν με σκορ 3-0 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναϊ.

{https://www.instagram.com/p/DakTts1tUVE/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 23:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.