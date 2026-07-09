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Τρία βήματα μακριά από την μουντιαλική δόξα απέχουν οι οκτώ ομάδες που έχουν φτάσει στα προημιτελικά και θα διεκδικήσουν τις επόμενες ημέρες την είσοδό τους στην τετράδα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Η αυλαία ανοίγει με την μονομαχία Γαλλία – Μαρόκο (Πέμπτη 09/07, 23:00), την σκυτάλη παίρνει στη συνέχεια η αναμέτρηση Ισπανία – Βέλγιο (Παρασκευή 10/07, 22:00) και κλείνει τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07) με τα συναρπαστικά Αγγλία – Νορβηγία (00:00) και Αργεντινή – Ελβετία (04:00).



Η Interwetten ποντάρει σε μουντιαλική απόδοση 16.15*, η οποία προκύπτει από παρολί με τα «κανόνια» που έχουν κλέψει την παράσταση. Λιονέλ Μέσι (οκτώ γκολ), Κιλιάν Μπαπέ, Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ (από επτά) και Χάρι Κέιν (έξι) έχουν όλα τα φόντα για να σκοράρουν ξανά, οι δύο τελευταίοι μάλιστα ο ένας εναντίον στον άλλο.



Συναρπαστική η μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» του πρώτου σκόρερ, με Μέσι και Μπαπέ να είναι τα φαβορί (από 2.20 έκαστος), αλλά με τους Χάαλαντ (7.50) και Κέιν (9.50) να τους ακολουθούν κατά πόδας.



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