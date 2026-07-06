Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ και η Νορβηγία «κατάπιαν» την Βραζιλία του Νεϊμάρ, ενώ Κιλιάν Μπαπέ και Χάρι Κέιν οδηγούν σταθερά Γαλλία και Αγγλία αντίστοιχα, φτάνοντας αισίως στα προημιτελικά του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λιονέλ Μέσι; Πορτογαλία και Αργεντινή τα… χρειάστηκαν για να αποκλείσουν Κροατία και Πράσινο Ακρωτήρι αντίστοιχα, έχοντας μπροστά τους ακόμα πιο υψηλά εμπόδια, στον δρόμο για την οκτάδα.



Ο «CR7» ανταμώνει απόψε στο Άρλινγκτον του Τέξας με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ (Δευτέρα 06/07, 22:00), ενώ ο Λέο θα βρει απέναντί του την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ (Τρίτη 07/07, 19:00) στην Ατλάντα.



Η Interwetten ποντάρει στο… old school με απόδοση 4.62*, η οποία προκύπτει από παρολί με σκόρερ τους Κριστιάνο και Μέσι κόντρα σε Ισπανία και Αίγυπτο αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.



Συναρπαστική η μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» του πρώτου σκόρερ, με τον Κιλιάν Μπαπέ (1.68) να αφήνει δεύτερο τον Μέσι (2.65), τρίτο τον Χάαλαντ (6.50) και τέταρτο τον Κέιν (9.50), παρότι οι τρεις πρώτοι έχουν από επτά γκολ (ο Λέο με ματς λιγότερο) και ο Άγγλος έξι.



Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+



Η Interwetten… κάνει παιχνίδι στα αμερικανικά γήπεδα με εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo και δυνατά Odds Boost. Αγαπημένη κατηγορία, βεβαίως, εκτός από αυτή του πρώτου σκόρερ είναι η μάχη για τον τίτλο, με μεγάλο φαβορί πλέον για την κατάκτηση του στέμματος την Γαλλία (2.65) και δεύτερη την Αργεντινή (5.50), ενώ τις ακολουθούν Ισπανία (7.00) και Αγγλία (7.50).



Προτού καν εκκινήσει το Μουντιάλ, βεβαίως, είχε αρχίσει και το ξεχωριστό Πρωτάθλημα Στοιχήματος *. Σε αυτό, ο ποδοσφαιρόφιλος δηλώνει συμμετοχή και εξασφαλίζει δωρεάν ένα ticket και θα μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση. Εν συνεχεία, θα μπορεί να συγκεντρώσει tickets συμμετοχής μέσω στοιχημάτων που θα τοποθετεί σε αγορές σχετικές με το Παγκόσμιο Κύπελλο.



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