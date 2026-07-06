Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από την εφαρμογή των πειθαρχικών κανονισμών της FIFA, λίγες ώρες πριν από μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της φάσης των νοκ άουτ.

Στο επίκεντρο έντονης συζήτησης βρίσκεται η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκάν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στην αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επικοινώνησε τρεις φορές με τη FIFA από την περασμένη Τετάρτη, ασκώντας πιέσεις ώστε να επανεξεταστεί η ποινή του διεθνούς επιθετικού, ο οποίος είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες περί των τηλεφωνικών επαφών, ωστόσο ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, χαιρέτισε την απόφαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας.

Τι ισχυρίζεται η FIFA

Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA γνωστοποίησε ότι η αναστολή της τιμωρίας βασίστηκε στο Άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την αναστολή εκτέλεσης ποινών όταν η υπόθεση δεν σχετίζεται με χειραγώγηση αγώνων. Παράλληλα, ο Μπαλογκάν τίθεται σε δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, γεγονός που σημαίνει ότι η κόκκινη κάρτα παραμένει στο πειθαρχικό του μητρώο και ενδεχόμενη παρόμοια παράβαση μέσα στο διάστημα αυτό θα ενεργοποιήσει την ποινή αποκλεισμού.

Η επιστροφή του 24χρονου επιθετικού αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τις ΗΠΑ, καθώς ο Μπαλογκάν πραγματοποιεί μία εξαιρετικη εμφάνιση, έχοντας σημειώσει τρία γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές ως βασικός. Η αμερικανική ομάδα διεκδικεί την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2002.

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Αντιδράσεις από το Βέλγιο λίγο πριν την αναμέτρηση

Η απόφαση της FIFA προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Βέλγους, η οποίοι είναι οι επόμενοι αντίπαλοι της ομάδας των ΗΠΑ. Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) εξέφρασε την έκπληξή της, υποστηρίζοντας ότι η αναστολή της τιμωρίας έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς που προβλέπουν αυτόματο αποκλεισμό, μετά από απευθείας κόκκινη κάρτα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο τοποθετήθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «πρωταπριλιάτικο αστείο», τονίζοντας ότι η υπόθεση αφορά όχι μόνο την εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά και την προστασία της ακεραιότητας και της ηθικής του ποδοσφαίρου.

Αντίθετα, ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, υποστήριξε ότι η αρχική αποβολή του Μπαλογκάν ήταν υπερβολική και άδικη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόφαση της FIFA. Όπως δήλωσε, η αμερικανική ομάδα είχε ήδη τιμωρηθεί επαρκώς αγωνιζόμενη με δέκα ποδοσφαιριστές για περίπου μισή ώρα απέναντι στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Οι παίκτες των ΗΠΑ ενημερώθηκαν για την εξέλιξη καθ' οδόν προς την τελευταία τους προπόνηση πριν από την αναμέτρηση με το Βέλγιο, αρχικά μέσω δημοσιευμάτων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λίγα λεπτά αργότερα από επίσημους εκπροσώπους της αμερικανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.