Αγνωστα άτομα τηλεφωνούν από κινητά τηλέφωνα και προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι καλούν εκ μέρους της εταιρείας ή άλλου φορέα

«Καμπανάκι» στους πολίτες για νέες απόπειρες εξαπάτησης από επιτήδειους που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ χτυπά η εταιρεία, μετά και τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε απάτες σε βάρος πολιτών.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, άγνωστα άτομα τηλεφωνούν από κινητά τηλέφωνα και προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι καλούν εκ μέρους της εταιρείας ή άλλου φορέα. Συνήθως αναφέρουν ότι υπάρχουν μεγάλοι λογαριασμοί ρεύματος ή ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές, όπως τα κλιματιστικά, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους.

Στη συνέχεια, επιχειρούν να μάθουν αν υπάρχουν χρήματα ή τιμαλφή στο σπίτι και σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνουν ακόμη και ραντεβού για δήθεν έλεγχο.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητά ποτέ πληροφορίες για χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα και δεν κλείνει ραντεβού για ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς.

Η εταιρεία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία, να μην κανονίζουν συναντήσεις με αγνώστους και να μην παραδίδουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας σε κανέναν. Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.