Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στους Υποσταθμούς Σκύδρας, Σπερχειάδας και Μαγικού Ξάνθης, καθώς και στα ΚΥΤ Αράχθου και Τρικάλων, με την ηλέκτρισή τους να αναμένεται εντός του έτους.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα εκσυγχρονισμού του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ολοκληρώνει ο ΔΕΔΔΗΕ, υλοποιώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα επαύξησης ισχύος σε Υποσταθμούς 150/20kV που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση 14 Υποσταθμών Υψηλής προς Μέση Τάση σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, προσθέτοντας συνολικά 725 MVA νέας ισχύος στο Δίκτυο. Η επένδυση δημιουργεί σημαντικό πρόσθετο ηλεκτρικό χώρο, διευκολύνοντας τη σύνδεση νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Παράλληλα, δημιουργούνται οι απαραίτητες υποδομές για τη σύνδεση μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία και την αξιοπιστία του Δικτύου Διανομής. Η ενίσχυση των Υποσταθμών πραγματοποιείται είτε με την εγκατάσταση νέων μετασχηματιστών ισχύος είτε με την αντικατάσταση υφιστάμενων μονάδων από νέες, μεγαλύτερης ισχύος. Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η πλευρά Μέσης Τάσης των Υποσταθμών, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση νέων γραμμών και περισσότερων έργων ΑΠΕ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), στο πλαίσιο της Δράσης 16899 του Άξονα 1.1 «Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα. Η επιλογή των Υποσταθμών και η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2022 και μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια ολοκληρώθηκαν σύνθετες τεχνικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Δίκτυο Διανομής αποκτά αυξημένη δυνατότητα υποδοχής καθαρής ενέργειας, ενισχύοντας την ασφάλεια τροφοδοσίας, την ευελιξία λειτουργίας του, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων. Ήδη έχουν ηλεκτριστεί και βρίσκονται σε λειτουργία οι Υποσταθμοί Ιωαννίνων Ι, Φλώρινας, Εορδαίας, Μεγάρων, Δομοκού, Πύλου και Οινοφύτων, καθώς και τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης Μελίτης και Φιλίππων, προσθέτοντας σημαντική νέα ισχύ στο σύστημα. Παράλληλα, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στους Υποσταθμούς Σκύδρας, Σπερχειάδας και Μαγικού Ξάνθης, καθώς και στα ΚΥΤ Αράχθου και Τρικάλων, με την ηλέκτρισή τους να αναμένεται εντός του έτους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Τάσος Μάνος, δήλωσε ότι με το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης Υποσταθμών που έχει υλοποιήσει ποτέ ο Διαχειριστής δημιουργείται ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος για περισσότερες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μονάδες αποθήκευσης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αξιοπιστία και η ευελιξία του Δικτύου, επιταχύνοντας την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.