Τι λέει ο Στάθης Σταθόπουλος για την εγκύκλιο που υπέγραψε το υπουργείο Περιβάλλοντος για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών από τον ΔΕΔΔΗΕ γύρω από τα δίκτυα μέσης τάσης.

«Η εγκύκλιος αφορά μόνο δύο έργα, που είναι δύσκολα τεχνικά, οπότε χρειαστήκαμε να δώσουμε διευκρινίσεις για αυτά τα δύο έργα» είπε ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, με αφορμή την εγκύκλιο, που υπέγραψε το υπουργείο για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών από τον ΔΕΔΔΗΕ γύρω από τα δίκτυα μέσης τάσης.

«Δεν χρειάζεται για όλα τα έργα, ο ΔΕΔΔΗΕ εκτελεί έργα 243 εκ. σε όλη την Ελλάδα για το ’26 είτε για υπογειωποίηση δικτύου είτε για αναβάθμιση. Η εγκύκλιος αφορά μόνο δύο έργα που είναι δύσκολα τεχνικά οπότε χρειαστήκαμε να δώσουμε διευκρινήσεις για αυτά τα δύο έργα, δεν αφορά όλα τα έργα και ότι καθυστέρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος να εκδώσει. Παγίως κάθε Ιούνιο για ειδικά τεχνικά έργα που παρουσιάζουν τοπικές δυσκολίες το κάνουμε και το κάναμε και φέτος αλλά αφορά δυο και μόνο έργα στην Πάτρα και στην Βοιωτία που ζήτησαν διευκρινήσεις. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχει εκτελεστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία σημαντικό έργο».

Ο Στάθης Σταθόπουλος συνέχισε: «Ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων, δεν υποστηρίζει κανείς ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα και η χρονική να συντηρηθεί όλο αυτό το δίκτυο ωστόσο το φετινό του πρόγραμμα είναι από τα μεγαλύτερα και έχει υπάρξει και καλή συνεργασία με την δασική υπηρεσία. Το έργο του ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρωθεί σε πάρα πολλά σημεία, δεν έχει καθαριστεί όλο το δίκτυο μέσης τάσης, έχουν εκτελεστεί 2.000 χιλιόμετρα από τον ΔΕΔΔΗΕ σε αναβάθμιση δικτύου δηλαδή καινούργια και πιο ανθεκτικά καλώδια και πάνω από 700 χιλιόμετρα υπογειωποίηση δικτύων μέσης ή υψηλής τάσης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής».

Από τις 41 μεγάλες πυρκαγιές που διερευνήθηκαν, οι 15 αποδόθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

«Δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ: Έπρεπε να περάσουν έξι βδομάδες από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για να υπογραφεί η εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος για την διάνοιξη από τον ΔΕΔΔΗΕ αντιπυρικών ζωνών γύρω από τα δίκτυα μέσης τάσης. Τα έργα, μάλιστα, αναμένεται να ξεκινήσουν το νωρίτερο σε δυο βδομάδες και να έχουν ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουλίου.

Κι ενός κακού, και άλλα έπονται: Με αιτιολογία ότι υπήρξε καθυστέρηση, η εγκύκλιος προβλέπει μια ταχεία διαδικασία κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, να γίνονται χωρίς άδεια υλοτομήσεις μεγάλης έκτασης κατά το δοκούν.

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Δυστυχώς, για κάποιους τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής που επικαλείται το Reuters, πέρσι από τις 41 μεγάλες πυρκαγιές που διερευνήθηκαν, οι 15 αποδόθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Κι έκαψαν περίπου 51.000 στρέμματα», ανέφερε το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα, το οποίο αναδημοσίευσαν τα Παιχνίδια Εξουσίας.