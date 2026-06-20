Τα έργα θα ολοκληρωθούν στα μέσα Ιουλίου!- Πέρσι από τις 41 μεγάλες πυρκαγιές που διερευνήθηκαν, οι 15 αποδόθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Απίστευτο και όμως αληθινό: Έπρεπε να περάσουν έξι εβδομάδες από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου για να υπογραφεί η εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος για την διάνοιξη από τον ΔΕΔΔΗΕ αντιπυρικών ζωνών γύρω από τα δίκτυα μέσης τάσης! Αναδημοσιεύουμε από το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορεί καθημερινά σε συνδρομητική βάση με πλούσια ύλη:

«Δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ: Έπρεπε να περάσουν έξι βδομάδες από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για να υπογραφεί η εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος για την διάνοιξη από τον ΔΕΔΔΗΕ αντιπυρικών ζωνών γύρω από τα δίκτυα μέσης τάσης. Τα έργα, μάλιστα, αναμένεται να ξεκινήσουν το νωρίτερο σε δυο βδομάδες και να έχουν ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουλίου.

Κι ενός κακού, και άλλα έπονται: Με αιτιολογία ότι υπήρξε καθυστέρηση, η εγκύκλιος προβλέπει μια ταχεία διαδικασία κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, να γίνονται χωρίς άδεια υλοτομήσεις μεγάλης έκτασης κατά το δοκούν.

Δυστυχώς, για κάποιους τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής που επικαλείται το Reuters, πέρσι από τις 41 μεγάλες πυρκαγιές που διερευνήθηκαν, οι 15 αποδόθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Κι έκαψαν περίπου 51.000 στρέμματα».

Απίστευτο. Θα ελεγχθεί κανείς άραγε; Όπως έστω ελέγχεται κάποιος που καίει ξερόχορτα στην αυλή του;

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