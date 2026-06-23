Όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες εκπλήξεις και στις θέσεις των επικεφαλής των τομέων, ούτε και στους αναπληρωτές. Όπως όλα δείχνουν θα συμμετέχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόσωπα από τους 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της Συμπαράταξης.

Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της ΕΛΑΣ, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη «σκιώδη κυβέρνηση» του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν ανά την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο, στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.

Από εκεί και πέρα, φαίνεται πως η Συμπαράταξη έχει ως σκοπό να διευρύνει το κοινό στο οποίο απευθύνεται και πέρα από τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του προέδρου της. Και ειδικά στα «αριστερά» στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι εμφανώς δυσαρεστημένα με την κατάσταση που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη και θα τα οποία θα επιθυμούσαν μια πιο «αριστερή» προσέγγιση των μεγάλων ζητημάτων.

Σήμερα η «σκιώδης κυβέρνηση» Τσίπρα

Η ανακοίνωση των μελών της «σκιώδους κυβέρνησης» που προετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες εκπλήξεις και στις θέσεις των επικεφαλής των τομέων, ούτε και στους αναπληρωτές. Όπως όλα δείχνουν θα συμμετέχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόσωπα από τους 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της Συμπαράταξης.

Στην ενδελεχή παρακολούθηση των κυβερνητικών πεπραγμένων, ο Αλέξης Τσίπρας «ποντάρει» πολλά. Επομένως, το έργο των στελεχών πρώτης γραμμής δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Διότι στα καθήκοντα τους, εκτός από την αποδόμηση των όσων πράττει στο σύνολο της η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έχουν και την ανάδειξη των δικών τους εναλλακτικών προτάσεων.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και αναμένεται να έχει πανηγυρικό. Τα πρόσωπα που θα το απαρτίζουν έχουν ενημερωθεί εδώ και περίπου δέκα ημέρες, ενώ το μεγάλο αυτό όργανο αναμένεται να δώσει την έγκριση του για τον σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος.

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Απλώνει «δίχτυα» στο ΠΑΣΟΚ

Είναι, πάντως, σαφές ότι η ΕΛΑΣ σκοπεύει να μεγαλώσει την απεύθυνση της, στο σύνολο του προοδευτικής παράταξης. Από την αριστερά, μέχρι και τον σοσιαλιστικό χώρο. Άλλωστε, από την Αμαλίας δεν το κρύβουν ότι θέλουν να εξελιχθούν στην «ηγεμονική» δύναμη ολόκληρης της Κεντροαριστεράς.

Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξεταστεί και η «αιμορραγία» που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ σε τοπικά, μεσαία και αυτοδιοικητικά στελέχη, τις τελευταίες εβδομάδες. Μπορεί να μην το παραδέχεται καμία από τις δύο πλευρές, όμως είναι προφανές ότι η απόφαση του Μαρίνου Σκανδάμη, να μην είναι εκ νέου υποψήφιος με την Χαριλάου Τρικούπη στην Αχαΐα, συνδέεται με τις επαφές που έχει αναπτύξει με την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο γνωστός δικηγόρος δεν αποτελεί κάποια εξαίρεση. Αντίθετα, φαίνεται πως στο άμεσο μέλλον θα υπάρξουν αρκετά πρόσωπα με «παπανδρεϊκή» πολιτική καταγωγή -και όχι μόνο- που θα ενταχθούν στη Συμπαράταξη, μεγαλώνοντας την «πασοκική παροικία» στη λεωφόρο Αμαλίας.