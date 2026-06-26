Με την πλάτη στον τοίχο ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγορώντας τον ότι δεν συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου που είναι η πολιτική αλλαγή.

«Με προβληματίζει η στάση του Αλέξη Τσίπρα γιατί δεν θεωρώ ότι συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή», τόνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» και τη Νίκη Λυμπεράκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

Και διεμήνυσε μεταξύ άλλων:



«Χωρίς τις απαραίτητες συγκλήσεις, χωρίς την απαραίτητη ενότητα, πιστεύω ότι κανένας μόνος δεν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, στην πρώτη Κυριακή, όχι στην δεύτερη, για να αλλάξει η ζωή των πολιτών.

Οι εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είμαστε οι αποσυνάγωγοι της πολιτικής σκηνής. Δεν μπορώ να νιώσω ότι είμαι αποσυνάγωγος σε μια νέα προσπάθεια για την Αριστερά και την πρόοδο.

Οι κοινοβουλευτικές μας δράσεις, οι πολιτικές μας δράσεις, όλα συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη».

Απορία: Εκφράζει ο Χρήστος Γιαννούλης τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν τον εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση απέναντι στον Τσίπρα.

Αν δεν τον εκφράζει το θέμα είναι διαφορετικό, ο πρόεδρος δεν ελέγχει τον εκπρόσωπο!

Σε κάθε περίπτωση στην Κουμουνδούρου ξημερώνει μια άλλη μέρα...

Β.Σκ.