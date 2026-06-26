Η ομάδα Πολάκη-Παππά- Δούρου φέρεται να έχει συγκεντρώσει πάνω από 70 που απαιτούνται.

Με τη χθεσινή του συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας άφησε μετέωρο τον Σωκράτη Φάμελλο αφού αποκλείοντας οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ «άδειασε» τη στρατηγική του προέδρου του κόμματος.

Η μειοψηφία με επικεφαλής τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου έχει πάντως συγκεντρώσει πάνω από τις 70 υπογραφές που απαιτεί το Καταστατικό για τη σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής εντός 15 ημερών.

Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και σε κάθε περίπτωση, όπως σας έχει ενημερώσει το Dnews, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές...

Β.Σκ.