Πρόσφατα στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, στο περιθώριο ενός πάνελ στην Αγία Παρασκευή, ρωτούσε με αγωνία στέλεχος της Κουμουνδούρου αν στον ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει η «γραμμή Δούρου» για «μονομέτωπο με τη δεξιά» η «γραμμή Πολάκη» που - όπως το στέλεχος την εκλαμβάνει - για «διμέτωπο με ΝΔ και Τσίπρα»!
Το ΠΑΣΟΚ προφανώς επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει δυνάμεις ώστε να μην ενδυναμωθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Οι δε πληροφορίες επιμένουν πως έχει ήδη ανοίξει και δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δυο κομμάτων...
Β.Σκ.