Γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να περάσει γραμμή Πολάκη και όχι Δούρου στην Κουμουνδούρου.

Πρόσφατα στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, στο περιθώριο ενός πάνελ στην Αγία Παρασκευή, ρωτούσε με αγωνία στέλεχος της Κουμουνδούρου αν στον ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει η «γραμμή Δούρου» για «μονομέτωπο με τη δεξιά» η «γραμμή Πολάκη» που - όπως το στέλεχος την εκλαμβάνει - για «διμέτωπο με ΝΔ και Τσίπρα»!

Το ΠΑΣΟΚ προφανώς επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει δυνάμεις ώστε να μην ενδυναμωθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Οι δε πληροφορίες επιμένουν πως έχει ήδη ανοίξει και δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δυο κομμάτων...

Β.Σκ.