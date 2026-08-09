Η Porter Airlines ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους επιβάτες για την αναστάτωση.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στον Καναδά οδήγησε στην ακύρωση ολόκληρης πτήσης, αφήνοντας τους επιβάτες να περιμένουν μέχρι την επόμενη ημέρα για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Αιτία ήταν ένα μικρό παιδί που αρνούνταν να καθίσει στη θέση του και να δεθεί με τη ζώνη ασφαλείας πριν από την απογείωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου στην πτήση PD444 της Porter Airlines, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βικτόρια με προορισμό το Τορόντο.

Το αεροσκάφος είχε ήδη απομακρυνθεί από τον τερματικό σταθμό και κατευθυνόταν προς τον διάδρομο απογείωσης όταν το πλήρωμα διαπίστωσε ότι ένα μικρό παιδί στεκόταν όρθιο πάνω στη θέση του και δεν δεχόταν να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας.

Τόσο ο γονέας που το συνόδευε όσο και τα μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να το πείσουν να καθίσει και να δεθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πλήρωμα έκρινε ότι δεν ήταν ασφαλές να πραγματοποιηθεί η απογείωση και αποφάσισε να επιστρέψει το αεροσκάφος στον τερματικό σταθμό.

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Πώς ένα παιδί οδήγησε στην ακύρωση της πτήσης

Η επιστροφή στο αεροδρόμιο προκάλεσε μια αλυσίδα καθυστερήσεων. Χρειάστηκε χρόνος για να συνδεθεί ξανά το αεροσκάφος με την πύλη, να αποβιβαστούν οι επιβάτες, να παραληφθούν οι αποσκευές και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και τα νέα έγγραφα της πτήσης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά, ήταν πλέον αργά για νέα αναχώρηση, καθώς ο διάδρομος του αεροδρομίου της Βικτόρια κλείνει στις 00:30. Η αεροπορική εταιρεία αναγκάστηκε έτσι να ακυρώσει την πτήση.

Η Porter Airlines ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους επιβάτες για την αναστάτωση και προχώρησε στον επαναπρογραμματισμό του ταξιδιού. Η νέα πτήση αναχώρησε την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 22:49 τοπική ώρα και έφτασε στο Τορόντο στις 06:16 το επόμενο πρωί. Η οικογένεια που βρέθηκε στο επίκεντρο του περιστατικού δεν έχει κατονομαστεί.

Η εταιρεία υπενθύμισε παράλληλα τους κανόνες ασφαλείας για τα παιδιά στις πτήσεις. Για βρέφη κάτω των δύο ετών που ταξιδεύουν σε δική τους θέση είναι υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου συστήματος συγκράτησης, ενώ οι καναδικές αρχές συστήνουν εγκεκριμένα παιδικά καθίσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία ακόμη και σε περίπτωση απρόβλεπτων αναταράξεων.

Πηγή People