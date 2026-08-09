Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στα παρκέ έχει μπει ο Γιώργος Παπαγιάννης μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί την περσινή χρονιά με τη φανέλα της Αναντολού Εφές ο Έλληνας σέντερ.

Ο Team Manager της Αναντολού Εφές, Οζγκιούρ Αλιούζ, σε δηλώσεις του στάθηκε στο πότε θα επιστρέψει στην ενεργό δράση ο Έλληνας σέντερ.

«Οι θεραπείες των Παπαγιάννη και Κορντινιέ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ωστόσο, φαίνεται πως κανένας από τους δύο δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν, αλλά η κατάστασή τους αξιολογείται εβδομάδα με την εβδομάδα» ανέφερε.