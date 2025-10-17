Κυριάρχησε ο Παναθηναϊκός επί της Εφές.

Με άριστη άμυνα και επίθεση ο Παναθηναϊκός κατάφερε μέσα στην Κωνσταντινούπολη να κερδίσει την Εφές με 95-81. Έτσι βελτίωσε το ρεκόρ του στην φετινή Euroleague σε 4-1.

Δυστυχώς η Εφές είδε δύο παίκτες της να βγαίνουν νοκ άουτ κατά τη διάρκεια του ματς (ο Οσμάνι τραυματίστηκε στον ώμο και ο Παπαγιάννης στο αριστερό γόνατο).

Μετά το πρώτο ημίχρονο, το οποίο συνδυάστηκε από την κυριαρχική εμφάνιση του Ομέρ Γιούρτσεβεν μέσα στη ρακέτα, το... νεύρο του Τσέντι Όσμαν και από τον έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνά του και με μαέστρο της δημιουργίας τον Κώστα Σλούκα (12 ασίστ), απάντησε με σερί 0-16, κλειδώνοντας το «διπλό» από το 32΄.

Συγκεκριμένα, και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, στο 27΄ και με το σκορ στο 52-57, το «τριφύλλι» έτρεξε αρχικά ένα σερί 12-0, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +17 (52-69), ενώ το διεύρυνε μέχρι το 32΄ στο 16-0, για το μη αναστρέψιμο 52-73!

Κι όλα αυτά σε μία βραδιά που ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ (από το πρώτο ημίχρονο) και δεν κατάφερε να προσφέρει τα... συνηθισμένα, όντας φανερά εκνευρισμένος από τη διαιτησία.

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Τσέντι Όσμαν με 29 πόντους και career high, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, 11 ο Τζέριαν Γκραντ και 10 ο Ρισον Χολμς.

Από την Αναντολού Εφές, ο Σέιν Λάρκιν με 18 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή.