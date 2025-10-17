Ο Παπαγιάννης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ματς της Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός.

«Πάγωσε» το Basketball Development Center της Κωνσταντινούπολης σε μία φάση του ματς της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό, για την 5η αγωνιστική της Euroleague, όταν ο Γιώργος Παπαγιάννης έπεσε στο παρκέ.

Ο σέντερ της Αναντολού Εφές τραυματίστηκε σοβαρά 5 λεπτά πριν από τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Επιχείρησε κάρφωμα και προσγειώθηκε άτσαλα στο αριστερό του πόδι με συνέπεια κατά τα φαινόμενα να τραυματιστεί στο γόνατο.

Αμέσως έτρεξε δίπλα του το ιατρικό τιμ της τουρκικής ομάδας, αλλά και οι παίκτες αμφότερων των ομάδων. Οι φίλαθλοι παρακολουθούσαν άφωνοι από τις κερκίδες.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Παπαγιάννης μεταφέρθηκε εκτός παρκέ με φορείο, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ ο κόσμος τον χειροκροτούσε.

{https://x.com/JordiColomeB/status/1979263513161011334}

Πλέον θα υποβληθεί σε εξετάσεις που θα δείξουν την έκταση του τραυματισμού του. «Καρδιά πολεμιστή, είμαστε όλοι μαζί σου», ήταν το μήνυμα της Euroleague για τον Παπαγιάννη.

{https://x.com/EuroLeague/status/1979254266599473256}

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στην Κωνσταντινούπολη, με 95-81 και βελτίωσε σε 4-1 το ρεκόρ του στη φετινή Euroleague.