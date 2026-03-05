Στις 6 Μαρτίου 1994, «έφυγε» από τη ζωή η Μελίνα Μερκούρη και κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή γιορτάζεται ως Ημέρα Μνήμης Μελίνα Μερκούρη.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.



Κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή τιμάται ως Ημέρα Μνήμης Μελίνα Μερκούρη και στο πλαίσιο αυτό η είσοδος σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στο Μουσείο Ακρόπολης είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117624/2024 - ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ελεύθερη (απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου) στις εξής ημερομηνίες:

6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή),

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην διάταξη για ελεύθερη είσοδο την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα.

Ο επίσημες ημέρες δωρεάν εισόδου του Μουσείου Ακρόπολης είναι οι εξής: