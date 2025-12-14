Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη με τα «μαύρα» που χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο μέσα στο Πανεπιστήμιο Brown.

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρχές στο πανεπιστήμιο Brown, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μπρετ Σμάιλι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι συνολικά 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά του ενόπλου, ο οποίος διέφυγε πεζός και δεν έχει συλληφθεί.

{https://x.com/BarkinBossJam/status/2000012933661659334}

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και επί τόπου έσπευσαν πράκτορες του FBI.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/TheNewsTrending/status/2000012438507556913}

LIVE από το FOX

{https://www.youtube.com/watch?v=GmEwOZQ2shE}

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

{https://x.com/TND/status/2000019931178635345}

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley». Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο καλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

{https://x.com/dagon_duke/status/2000016376761815224}

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποιεί η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος - σύμφωνα με μαρτυρίες - ήταν ντυμένος με μαύρα ρούχα.

Η Christina Paxson, πρόεδρος του Brown, δήλωσε σε μήνυμά της προς τους φοιτητές ότι είναι μια «βαθιά τραγική μέρα» και συνέχισε: «Γνωρίζουμε ότι η κοινότητά μας θέλει απαντήσεις και θα τις παρέχουμε το συντομότερο δυνατό. Προς το παρόν, να ξέρετε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την κοινότητά μας ασφαλή και έχουμε κινητοποιήσει υποστήριξη για τους μαθητές και τις οικογένειές τους».

LIVE ΕΙΚΟΝΑ από το NBC

{https://www.youtube.com/watch?v=LpvQBYi5PA8}

Μαρτυρίες: Χάος και φόβος

Η Σοφία Χόλμαν, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, έψαχνε για μια αίθουσα διδασκαλίας στο κτίριο μηχανικής της σχολής Ivy League όταν άκουσε πυροβολισμούς.

Στην αρχή, νόμιζε ότι ήταν ήχος από το ξυλουργείο του σχολείου ή κάποιο «πείραμα που πήγε στραβά», όπως είπε στο CNN.

Αλλά τότε είδε κάποιον να τρέχει από δίπλα της - έτσι άρχισε να τρέχει και εκείνη. Η Χόλμαν έτρεξε ένα τετράγωνο ανατολικά και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία. Είπε ότι η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης ανταποκρίθηκε γρήγορα στους πυροβολισμούς.

Ενώ η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά έναν ύποπτο ώρες μετά τους πυροβολισμούς, «όλοι είναι αρκετά ανήσυχοι», είπε η Χόλμαν. «Υπάρχει χάος και φόβος αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει επίσης εμπιστοσύνη στο έργο της αστυνομίας η οποία έφτασε γρήγορα και το ιατρικό προσωπικό κάνει ό,τι μπορεί για όλους όσοι τραυματίστηκαν».