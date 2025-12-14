Η 15η Δεκέμβρη είναι αργία για όλα τα σχολεία στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και τον Πλατανιά Χανίων, λόγω του εορτασμού του πολιούχου τους, Αγίου Ελευθερίου.

Ένα μικρό… δώρο περιμένει τους μαθητές σε δύο περιοχές της χώρας, καθώς τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου τα σχολεία τους θα παραμείνουν κλειστά δίνοντάς τους την ευκαιρία να «κερδίσουν» μια μικρή ανάπαυλα λίγο πριν τις επίσημες χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Η 15η Δεκέμβρη είναι αργία για όλα τα σχολεία στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και τον Πλατανιά Χανίων, λόγω του εορτασμού του πολιούχου τους, Αγίου Ελευθερίου. Η ημέρα αυτή αποτελεί τοπική σχολική αργία, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου, ο οποίος κατέχει ξεχωριστή θέση στην ορθόδοξη παράδοση. Έτσι, οι μαθητές των συγκεκριμένων περιοχών εξασφαλίζουν ένα τριήμερο ξεκούρασης αν συνυπολογίσουμε και το Σαββατοκύριακο από το απαιτητικό πρόγραμμα της σχολικής καθημερινότητας.

Ο Άγιος Ελευθέριος, γνωστός για το έργο και το μαρτύριό του σε νεαρή ηλικία, τιμάται ως προστάτης των εγκύων και των φυλακισμένων, ενώ οι τοπικές κοινότητες συνηθίζουν να οργανώνουν εορταστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του. Μετά το τριήμερο, τα σχολεία αυτών των περιοχών θα επαναλειτουργήσουν κανονικά την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οπότε οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία και στη ρουτίνα των μαθημάτων τους.

Η επόμενη σχολική αργία της εβδομάδας

Βέβαια, η εβδομάδα που έρχεται φέρνει μαζί της ακόμη μια σχολική αργία άνευ μαθημάτων για ορισμένους μαθητές. Αυτή τη φορά τη σκυτάλη στο καθισιό παίρνουν οι μαθητές σε Ζάκυνθο και Αίγινα που την Τετάρτη 17 του μήνα δεν θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε καμία βαθμίδα. Η γιορτή του Αγίου Διονυσίου που φέτος «πέφτει» μπορεί να μην τους εξασφαλίζει τριήμερο αλλά μια μικρή «ανάσα» αποχής από τις μαθητικές υποχρεώσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Χάρη στον πολιούχο Άγιο, η σχολική εβδομάδα «σπάει» στη μέση και λειτουργεί ως διάλειμμα πριν από την τελική ευθεία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.