Η σειρά έχει αγαπηθεί, μεταξύ άλλων και για τις υπέροχες στυλιστικές της προτάσεις.

Η σειρά «Emily in Paris» του Netflix μεταφέρει τους θαυμαστές της στο βιβλίο «Emily in Paris: The Fashion Guide» που επιμελήθηκε και έγραψε η βραβευμένη σχεδιάστρια κοστουμιών, υπεύθυνη για τις εμφανίσεις των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Φιτουσί.

Στον τόμο που κυκλοφόρησε στις 9 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της 5ης σεζόν της σειράς, η συγγραφέας καταγράφει τη διαδικασία και τις πηγές έμπνευσης των ενδυματολογικών επιλογών της, που είναι συνδυασμός vintage υψηλής ραπτικής, χρωμάτων που έρχονται σε αντίθεση και πολυεπίπεδων σχεδίων.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς Λίλι Κόλινς (Έμιλι Κούπερ δήλωσε για τον τόμο: «Αυτό το βιβλίο είναι μια ερωτική επιστολή στην τολμηρή και πολύχρωμη φαντασία της Μέριλιν και στην ελευθερία που μας δίνει όλους να παίξουμε με το στυλ και να το κάνουμε δικό μας. Η όμορφη φιλία και η δημιουργική μας συνεργασία άλλαξαν για πάντα τη ζωή μου. Είναι μια μάγισσα, ένα είδωλο και μια οραματίστρια που έχω την τιμή να επαινώ».

Ο τόμος 200 σελίδων από τον Assouline περιλαμβάνει πρωτότυπα σκίτσα κοστουμιών, κολάζ έμπνευσης, φωτογραφίες από τα παρασκήνια από το ατελιέ του Παρισιού, χειρόγραφες σημειώσεις της σχεδιάστριας κοστουμιών και πρόλογο από τον δημιουργό Ντάρεν Σταρ, ο οποίος αποδίδει στη σχεδιάστρια τη δημιουργία μιας «δικής της γλώσσας στυλ» που γρήγορα μεταφέρθηκε από τις τηλεοπτικές οθόνες στο TikTok και στις φωτογραφίσεις τουριστών στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Το στυλ ξεκινά όταν εξαφανίζεται ο φόβος» λέει η συγγραφέας. «Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ρούχα ως πανοπλία. Μπορείς να αποφασίσεις να μην σε νοιάζει τι σκέφτεται ο καθένας. Το μήνυμα της σειράς είναι η ελευθερία: σπάστε τους κανόνες, επινοήστε τους δικούς σας».