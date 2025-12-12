Πώς εξηγούνται μικρότερα του αναμενόμενου ποσά στην επιστροφή ενοικίου;

Σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις με σκοπό την άμεση πληρωμή στην επιστροφή ενοικίου.

Αρχικά είχε δοθεί στους πολίτες προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να διορθώσουν τυχόν ανακριβή στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές περιπτώσεις δεν τακτοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να προβλέπεται πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Όσοι προχωρήσουν σε διορθώσεις μέχρι και σήμερα, 12 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ οι τροποποιήσεις που θα κατατεθούν έως 30 Δεκεμβρίου θα εκκαθαριστούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Γατί το ποσό φαίνεται «μικρότερο»

Μεγάλος αριθμός πολιτών θεώρησε ότι το ποσό της επιστροφής που έλαβε είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όμως, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος.

Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι η ενίσχυση δεν υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο ενοίκιο, αλλά ισούται με το 1/12 των συνολικών δαπανών που δηλώθηκαν στο έτος. Έτσι:

Αν ο μισθωτής έχει νοικιάσει κατοικία μόνο για μέρος του 2024 (π.χ. για έξι μήνες),

ή αν ο ιδιοκτήτης δηλώσει ανείσπρακτα ενοίκια,

τότε το σύστημα υπολογίζει επιστροφή μόνο για το ποσό που εμφανίζεται ότι καταβλήθηκε μέσα στη χρονιά - και πάλι σε αναλογία 1/12.

Τι ισχύει για την προσαύξηση των 50 ευρώ ανά παιδί

Η πρόσθετη ενίσχυση των 50 ευρώ για κάθε παιδί δεν καταβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις. Εφόσον η βάση της ενίσχυσης (δηλαδή το 1/12 των συνολικών ενοικίων) καλύπτει ήδη το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στον δικαιούχο, δεν προστίθεται επιπλέον ποσό.

Στην πράξη, η προσαύξηση χορηγείται μόνο σε νοικοκυριά με υψηλότερα μηνιαία ενοίκια από το όριο των 800 ευρώ, όπου η ενίσχυση που προκύπτει από τον κανόνα του 1/12 είναι μικρότερη από το πραγματικό μίσθωμα.