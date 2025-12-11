Η νέα έκδοση της εφαρμογής gov.gr Wallet επιτρέπει πλέον στους πολίτες να προβάλλουν τον Προσωπικό Αριθμό(ΠΑ) απευθείας στο κινητό τους για χρήση στις συναλλαγές με το Δημόσιο.
Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσβαση στον ΠΑ γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος του χρήστη και απαιτεί κάθε φορά θετική ενέργειά του μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής. Ο αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.
Η προβολή του ΠΑ πραγματοποιείται σε ειδικό πεδίο στο gov.gr Wallet και, μετά την εμφάνιση, ο αριθμός αποκρύπτεται αυτόματα. Η αποσύνδεση του χρήστη οδηγεί σε αυτόματη απόκρυψη κατά την επανασύνδεση, ενώ η εφαρμογή αποτρέπει τη λήψη στιγμιότυπων οθόνης όταν ο ΠΑ είναι ορατός.
Περιεχόμενο της ΚΥΑ
Η ΚΥΑ καθορίζει το πλαίσιο πρόσβασης στον Προσωπικό Αριθμό μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022. Στόχος είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και η εδραίωση της χρήσης του ΠΑ, με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η απόφαση προβλέπει:
- Την προσθήκη λειτουργίας άμεσης πρόσβασης στον ΠΑ στο gov.gr Wallet.
- Τον καθορισμό διαλειτουργικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.
- Την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
- Τεχνική υλοποίηση και ασφάλεια
Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού. Σε περίπτωση που ο ΠΑ δεν εντοπιστεί, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην υπηρεσία έκδοσής του μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
Η επεξεργασία των δεδομένων ακολουθεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και τον ν. 4624/2019. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο επεξεργασίας, ενώ η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, διασφαλίζοντας την κρυπτογράφηση και προστασία των δεδομένων από κάθε παραβίαση ή απειλή.
Σημείωση: Κανένας φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, δεν έχει πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο Προσωπικό Αριθμό. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.