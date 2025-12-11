Ασφαλής πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό μέσω gov.gr Wallet.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής gov.gr Wallet επιτρέπει πλέον στους πολίτες να προβάλλουν τον Προσωπικό Αριθμό(ΠΑ) απευθείας στο κινητό τους για χρήση στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσβαση στον ΠΑ γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος του χρήστη και απαιτεί κάθε φορά θετική ενέργειά του μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής. Ο αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

Η προβολή του ΠΑ πραγματοποιείται σε ειδικό πεδίο στο gov.gr Wallet και, μετά την εμφάνιση, ο αριθμός αποκρύπτεται αυτόματα. Η αποσύνδεση του χρήστη οδηγεί σε αυτόματη απόκρυψη κατά την επανασύνδεση, ενώ η εφαρμογή αποτρέπει τη λήψη στιγμιότυπων οθόνης όταν ο ΠΑ είναι ορατός.

Περιεχόμενο της ΚΥΑ

Η ΚΥΑ καθορίζει το πλαίσιο πρόσβασης στον Προσωπικό Αριθμό μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022. Στόχος είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και η εδραίωση της χρήσης του ΠΑ, με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η απόφαση προβλέπει:

Την προσθήκη λειτουργίας άμεσης πρόσβασης στον ΠΑ στο gov.gr Wallet.

Τον καθορισμό διαλειτουργικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Τεχνική υλοποίηση και ασφάλεια

Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού. Σε περίπτωση που ο ΠΑ δεν εντοπιστεί, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην υπηρεσία έκδοσής του μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Η επεξεργασία των δεδομένων ακολουθεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και τον ν. 4624/2019. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο επεξεργασίας, ενώ η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, διασφαλίζοντας την κρυπτογράφηση και προστασία των δεδομένων από κάθε παραβίαση ή απειλή.

Σημείωση: Κανένας φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, δεν έχει πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο Προσωπικό Αριθμό. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.