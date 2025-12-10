Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2025 σε ανέργους και εργαζομένους.

Φέτος η ΔΥΠΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή του δώρου μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, με στόχο η καταβολή να γίνει νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας αναμένεται να λάβουν το δώρο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσό που θα δοθεί στους ανέργους αντιστοιχεί σε ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ για όσους ήταν δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδοτούμενης περιόδου.

Σημειώνεται ότι το δώρο δεν καταβάλλεται σε ανέργους που δεν συμμετέχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, σε όσους διέκοψαν οικειοθελώς την επιδότηση ή δεν ανανέωσαν έγκαιρα την κάρτα ανεργίας τους.