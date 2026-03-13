Ανείπωτη θλίψη στην Ηλεία για την απώλεια του 18χρονου Μάκη.

Βυθισμένη στο πένθος είναι η τοπική κοινωνία του Πύργου Ηλείας ύστερα από τον θάνατο του 18χρονου Μάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο πέφτωντας από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Ο πατέρας του 18χρονου, ο οποίος δραστηριοποιείται εμπορικά στον Πύργο, αποχαιρέτησε τον γιο του με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ραγίζει καρδιές.

«Σήμερα ο κόσμος σκοτείνιασε. Ο Μάκης ήταν γεμάτος όνειρα, δύναμη και ζωή. Ήταν πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς. Η ζωή στάθηκε άδικη και μας τον πήρε νωρίς. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ. Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας. Καλό ταξίδι, παιδί μας», ανήρτησε.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε από περίοικους, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πύργου, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Η συγκινητική ανάρτηση του πατέρα