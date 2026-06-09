Η τρυφερή ανάρτηση που μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και φαίνεται να την αφιερώνει στον γιο του, Πάρη.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με του διαδικτυακούς του φίλους, απεικονίζονται πατέρας και γιος να περπατούν χαμογελαστοί σε κάποιο πάρκο.

Σε άλλες φωτογραφίες ο μικρός Πάρης τρέχει, ποζάρει και χαμογελά πλατιά και σε άλλες βρίσκεται στην αγκαλιά του μπαμπά του.

{https://www.instagram.com/p/DZYBEf1kR4r/?hl=el&img_index=1}

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας, στη λεζάντα της δημοσίευσής του, θέλησε να προσθέσει μερικά από τα έντονα συναισθήματα που βιώνει για το γιο του, γράφοντας: «Δεν με νοιάζει πόσα έχω καταφέρει. Στο τέλος της ημέρας, αυτός είναι όλος μου ο κόσμος».