Η Άντζελα Δημητρίου, απάντησε στο ενδεχόμενο να γίνει η ζωή της ταινία.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπή «Happy Day» παραχώρησε η Άντζελα Δημητρίου, αποκαλύπτοντας ότι μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται κυκλοφορήσει το βιβλίο με την αυτοβιογραφία της.

Δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει ότι το βιβλίο ενδέχεται να γίνει και ταινία, με την ίδια να βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αφήνοντας το casting των λοιπών ηθοποιών στην κρίση του εκάστοτε σκηνοθέτη.

Αφορμή για αυτή την αποκάλυψη, στάθηκε η ερώτηση του δημοσιογράφου, αναφορικά με το αν θα της άρεσε να δει τη ζωή της σε ταινία, με την ερμηνεύτρια να απαντά: «Ήδη παιδιά ετοιμάζω το βιβλίο μου που θα είναι έτοιμο του χρόνου. Αν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν ξέρω αν θα γίνει ταινία, να το αποφασίσω από τώρα, αλλά μπορεί να γίνει».

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Και κλείνοντας δήλωσε: «Βασικά, τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ, από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης που θα είναι».