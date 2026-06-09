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Με έναν απρόσμενο τρόπο προσκάλεσε η Έφη Θώδη την Άννα Βίσση στο πανηγύρι της. Το τραγούδι μπροστά στην κάμερα.

Σε δικό της πανηγύρι προσκάλεσε η Έφη Θώδη την Άννα Βίσση, αφού πρώτα ερμήνευσε ένα από τα καινούργια της κομμάτια, το «Αιγαίο».

Συγκεκριμένα, η Έφη Θώδη, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok κατά το οποίο ερμηνεύει μερικούς στίχους από το κομμάτι της τραγουδίστριας, και στη συνέχεια την καλεί να «αφήσει τις αρένες» και να δώσει το παρών σε πανηγύρι.

«Άννα Βίσση σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άννα Βίσση».

{https://www.tiktok.com/@efi_thodi_/video/7649090511571029270}

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε: «Βίσση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα!@annavissiofficial».