Οι φήμες για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου και η συναυλία μια μέρα πριν στο Καλλιμάρμαρο.

Το τελευταίο talk of the town είναι η ημερομηνία των εκλογών. Και μάλιστα από τους νεότερους που ρωτούν απελπισμένα αν θα γίνουν πρόωρες.

Όχι επειδή βιάζονται να ψηφίσουν. Αλλά επειδή φοβούνται ότι οι πρόωρες εκλογές που φημολογείται ότι μπορεί να γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου τους χαλάνε το πρόγραμμα.

Διότι την παραμονή - 26 Σεπτεμβρίου- διοργανώνει μεγάλη συναυλία η Άννα Βίσση. Διαμαρτύρονται λοιπόν στην προοπτική να ακυρωθεί η συναυλία λόγω προεκλογικής περιόδου. Μήπως υπάρχει δάκτυλος Σαμαρά;

Λ.Ι.