Το βίντεο της άφιξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έγινε viral στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες του Χ (πρώην Twitter) και Μέσα Ενημέρωσης αναπαρήγαγαν το στιγμιότυπο, σχολίασαν με ειρωνικό τρόπο το βάδισμα του Έλληνα πρωθυπουργού, παρομοιάζοντάς το με εκείνο του ηθοποιού Κεμάλ Σουνάλ στην κλασική τουρκική κωμωδία Sahte Kabadayı («Ο ψεύτικος νταής»).
Το σχετικό βίντεο αναπαράχθηκε από τουρκικά Μέσα και συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια, με αρκετούς χρήστες να χρησιμοποιούν τον τίτλο της ταινίας για να επιτεθούν στον Έλληνα πρωθυπουργό.
{https://x.com/KrbkDerinHaber/status/2074811415597076539}
{https://x.com/postacomtr/status/2074850905988501629}
{https://x.com/MilliNizamHaber/status/2074805881586196772}
{https://x.com/AydinlikGazete/status/2074831126397337689}
{https://x.com/takvim/status/2074868609168367885}
{https://x.com/t24comtr/status/2074840171728564292}
Μ. Καλ.