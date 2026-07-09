To “Necrophosis: Full Consciousness”, πλέον είναι διαθέσιμο για τις κονσόλες PS5 και Xbox.

O Άρης Δραγώνης, απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε το δρόμο για ένα διεθνές δημιουργικό ταξίδι για τους Έλληνες 3d animators και game developers, λανσάροντας το πρώτο του παιχνίδι για το Playstation!

To “Necrophosis: Full Consciousness”, πλέον είναι διαθέσιμο για τις κονσόλες PS5 και Xbox, ήταν η αφορμή να έρθει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Public Συντάγματος για την επίσημη παρουσίαση του game! Πρόκειται για ένα first-person ψυχολογικό horror παιχνίδι περιπέτειας με καθηλωτικούς γρίφους, που φέρνει στην επιφάνεια έναν σουρεαλιστικό και στοιχειωμένο κόσμο που διαμορφώθηκε δισεκατομμύρια χρόνια πριν, προσκαλώντας τον gamer να ξετυλίξει την αρχή μιας απόκοσμης ιστορίας.

Με ταπεινότητα αλλά και υπερηφάνεια ο Άρης μοιράστηκε την πορεία του, όταν ξεκινώντας από τη Σχολή Art & Design της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, αγάπησε τη δημιουργική πλευρά του gaming και ξεκίνησε από νωρίς να ασχολείται με τον σχεδιασμό χαρακτήρων. Έχοντας περάσει από πολλά στάδια επιτυχιών και non-stop προσπάθειας, ο Άρης κατάφερε να ανοίξει τον δρόμο της διεθνούς αναγνώρισης για τους Έλληνες δημιουργούς της gaming κοινότητας. Δεν ξεχνά να αναφέρει πως πρόκειται για συλλογική προσπάθεια και πως πίσω από την επιτυχία υπάρχει μια ομάδα που στήριξε έμπρακτα την ιδέα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις στιγμές αναγνώρισης και καταξίωσης που ακολούθησαν το launch.

Στις δηλώσεις του ανέφερε πως είναι σημαντικό να παροτρύνουμε τους νέους με ταλέντο και αγάπη για το Game Development και τις ειδικότητες που το πλαισιώνουν, ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη τεχνογνωσία που θα οδηγήσει στην επαγγελματική καταξίωση. Επεσήμανε μάλιστα πως βλέπει ένα λαμπρό μέλλον με πολλές ευκαιρίες και για τους Έλληνες δημιουργούς στον κλάδο. ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ – εκτός από τις βασικές σπουδές σε 3D Animation και Web Development – προσφέρει και το καινοτόμο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης AI in Game Development, το οποίο επικεντρώνεται στη λεπτομερή ανάλυση ΑΙ τεχνικών και εργαλείων για εφαρμογές στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Games, με έμφαση στην πρακτική εξάσκηση σε πραγματικά projects για τη δημιουργία επαγγελματικού portfolio κατά τη διάρκεια των σπουδών, προετοιμάζοντας τους σπουδαστές για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον νευραλγικό τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.