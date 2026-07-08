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Μετά από πέντε χρόνια η «Γη της Ελιάς» ολοκληρώνεται απόψε στο Mega. Η ανάρτηση του Κούλλη Νικολάου και η ανακοίνωση για τις νέες παραγωγές στο ΣΚΑΙ.

Ένας κύκλος ολοκληρώνεται απόψε, Τετάρτη 8 Ιουλίου για τον Κούλλη Νικολάου, ο οποίος με αφορμή το φινάλε της σειράς «Η Γης της Ελιάς», θέλησε να αποχαιρετήσει τόσο το Mega, όσο και τις παραγωγές που στήθηκαν στον σταθμό.

Ο παραγωγός και ηθοποιός, με αφορμή την αποψινή προβολή του τελευταίου επεισοδίου, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση ευχαριστώντας το σταθμό και τους συνεργάτες του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε εν συντομία στα όσα ακολουθούν, σημειώνοντας ότι θα βρίσκεται σε νέα τηλεοπτική στέγη, στον ΣΚΑΙ.

Μέσω της σχετικής ανάρτησης έκανε έναν συνολικό απολογισμό, αναφέροντας: «Πέντε ολόκληρα χρόνια. Πέντε τηλεοπτικές σεζόν. Σχεδόν χίλια επεισόδια.

Ένας τεράστιος κύκλος ολοκληρώνεται. Ένα ταξίδι που δεν ήταν απλώς τηλεόραση, αλλά μια διαδρομή ζωής, γεμάτη ανθρώπους, στιγμές, κόπο, πίστη και όνειρα.

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Με δέος υποκλίνομαι στο σύμπαν που συνωμότησε, αλλά πάνω απ’ όλα στον Θεό που ευλόγησε αυτή την πορεία και μας χάρισε τη δύναμη να τη ζήσουμε.

Μέσα από την καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Αντρέα μου. Βάνα μου.

Σε όλους τους ανθρώπους της Make It Productions. Σε ολόκληρο το καστ. Περισσότεροι από τριακόσιοι ηθοποιοί και χαρακτήρες πέρασαν από αυτή τη διαδρομή και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Mega Channel, στον πρόεδρό του Βαγγέλης Μαρινάκης, στον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννης Βρέντζος, στον διευθυντή προγράμματος Κώστας Σούσουλας και σε ολόκληρο το επιτελείο του καναλιού, για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Η Γη της Ελιάς, τη Famagusta και το Ταμπού.

{https://www.instagram.com/p/Dah43dhtv_T/?hl=el}

Και τώρα… ανοίγουμε πανιά για ένα νέο, συναρπαστικό ταξίδι.

Σε μια νέα συχνότητα. Στον SKAI TV.

Με τις «Μπλε Ώρες» και τον «Αντώνιο και Κλεοπάτρα».

Με την ίδια πίστη. Με την ίδια αγάπη. Με το ίδιο πάθος».