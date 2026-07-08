Η αποκάλυψη της Ανθής Βούλγαρη για το προγραμματισμένο χειρουργείο του συνεργάτη της.

Μία απρόοπτη είδηση έγινε γνωστή κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στον αέρα της εκπομπής, ο δημοσιογράφος αναμένεται να υποβληθεί, μέσα στις επόμενες ημέρες, σε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο στην περιοχή των ισχύων.

Το θέμα, στάθηκε αφορμή για συζήτηση και αστεία, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι δεν προκύπτει σημαντικός λόγος ανησυχίας για την υγεία του δημοσιογράφου.

Η αποκάλυψη αρχικά έγινε από την Ανθή Βούλγαρη, με τον Χασαπόπουλο να το επιβεβαιώνει και στη συνέχεια να τονίζει ότι η επέμβαση αυτή έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.

«Την Παρασκευή εμείς κλείνουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά… Την άλλη εβδομάδα θα είσαι ξαπλωμένος… Όπου και να είμαστε θα δούμε τους ημιτελικούς και τους τελικούς», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος, δίνοντας την κατάλληλη αφορμή στην συνάδελφό του να σχολιάσει:

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«Εσύ θα είσαι ξαπλωμένος έτσι και αλλιώς… Πέφτει ωραία περίοδος. Το λέμε αυτό γιατί ο Ιορδάνης μας θα κάνει ένα μικρό χειρουργείο, γιατί του χρόνου θέλει να χορεύει… Λίγο τα ισχία θα κάνουμε», αποκάλυψε αστειευόμενη η Βούλγαρη.

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«Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Είναι η εβδομάδα των ημιτελικών και των τελικών… Ποιο νοσοκομείο; Μία μέρα είναι το νοσοκομείο! Δεν θέλω να κάτσω, θα δούμε τελικό και ημιτελικό με κοτοπουλάκι και ζελεδάκι;», κατέληξε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.