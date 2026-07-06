Ο δημοσιογράφος «έσπασε» τον κανόνα και πόζαρε ανέμελα με την σύζυγό του στο Instagram.

Σε μία αναπάντεχη ανάρτηση προχώρησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ποζάροντας στο πλευρό της συζύγου του, κάνοντας γκριμάτσες.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Κοινωνίας Ώρα Mega» παρουσίασε την ανέμελη πλευρά της προσωπικότητάς του και έδειξε στους διαδικτυακούς του φίλους πώς διασκεδάζει έξω από το στούντιο της ενημέρωσης.

Παρά το γεγονός ότι μέσα από τη δουλειά του έχει χτίσει ένα «αυστηρό», επαγγελματικό προφίλ, αποδεικνύει σχεδόν καθημερινά το πηγαίο χιούμορ του, κάνοντας αστεία τόσο στη συνάδελφό του, Ανθή Βούλγαρη, όσο και στους λοιπούς συνεργάτες του, όταν αυτό είναι επιτρεπτό.

Παράλληλα, έχει αποδείξει ότι δέχεται την πλάκα και το χιούμορ και από τη δική τους πλευρά.

Σήμερα μάλιστα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η Ανθή Βούλγαρη, δεν δίστασε να δείξει στον αέρα μία φωτογραφία του από όταν ήταν φαντάρος, με τον ίδιο να ανατρέχει στο παρελθόν σχολιάζοντάς την.

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Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media τις φωτογραφίες με τη σύζυγό του.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε το ζευγάρι φαίνεται άλλοτε να χαμογελά και άλλοτε να «τσαλακώνουν» τα πρόσωπά τους ποζάροντας στον φακό.