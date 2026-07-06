«Μπαμπά, σ’ αγαπώ», απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, μια ανάσα πριν το φινάλε του α’ κύκλου, τα τρία μπαμπαδάκια παίρνουν τις σημαντικότερες αποφάσεις της σεζόν: Ο Νίκος να γυρίσει επιτέλους σπίτι στην οικογένεια του, ο Δημήτρης να παλέψει για να κρατήσει τον Βίκτωρα και ο Ηρακλής να κερδίσει πίσω τη Τζένη.

«Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Επεισόδιο 59: «Ποιανού είσαι εσύ; (μέρος 2)»

Ένα επεισόδιο στο οποίο γυναίκες επιστρέφουν στο σπίτι, προκαλώντας χάος.

Η Μαίρη επιστρέφει στο σπίτι του Ηρακλή, όμως όταν κι η Τζένη επιστρέφει την ίδια ώρα, το κακό δεν θ’ αργήσει να γίνει…

Αλλά και η Κατερίνα επιστρέφει φέρνοντας τον Δημήτρη σε αδιέξοδο, αντιμέτωπος πια με το μόνο ενδεχόμενο που δεν θέλει με τίποτα να φανταστεί: να φύγει ο Βίκτωρας απ’ τη ζωή του. Η Τζένη επιστρέφει στο σπίτι της ξαδέρφης της, αναζητώντας καταφύγιο από τον Ηρακλή, αλλά ο Νίκος θα προσπαθήσει να την πείσει να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο φίλο του.

{https://www.youtube.com/watch?v=PCWZ6NclNdY}

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Και η Βιργινία, επιστρέφοντας απ’ το Παρίσι, αποφασίζει να ξεκαθαρίσει μια για πάντα την κατάσταση με Μανώλη και Νίκο. Προς ποια κατεύθυνση θα οδηγήσει αυτό το ξεκαθάρισμα όμως…; Η Παυλίνα πάλι μόλις έφυγε, αλλά έχει αφήσει πίσω της έναν φάκελο που ίσως κρύβει μια μεγάλη αλλαγή για τον Δημήτρη ενώ η Ελένη ξεκινάει μια έρευνα που θα οδηγήσει σε μια αποκάλυψη που θα συνταράξει συθέμελα το σύμπαν του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ», σ’ ένα επεισόδιο όπου όλοι οι ήρωες αναζητούν την πραγματική τους ταυτότητα….

…και κάποιοι καταφέρνουν να τη βρουν.

Tι γράφει μέσα ο φάκελος της Παυλίνας; Θα επηρεάσει τις αποφάσεις του Δημήτρη;

{https://www.youtube.com/watch?v=K75TbBG5900}

Θα καταφέρει να βρει η Σοφία καλεσμένους για το πάρτι της, τώρα που συνειδητοποιεί ότι οι μόνοι καλεσμένοι που της έχουν μείνει είναι η αδερφή της κι ο Βίκτωρας;

Θα την παλέψει ο Τάσος με τους ερωτοχτυπημένους Ηρακλή και Πανούλη; Η θα χρειαστεί ενισχύσεις;

{https://www.youtube.com/watch?v=vOD9Ldj5HrQ}

Ποια σημαντική αποκάλυψη θ’ αλλάξει το σύμπαν των ηρώων μας μια για πάντα;

{https://www.youtube.com/watch?v=jaxmwMG6AwQ}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».