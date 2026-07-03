Όλες οι πληροφορίες για το νέο πρότζεκτ του Stranger Things που ήδη κυκλοφορεί.

Το Stranger Things επιστρέφει με ένα νέο πρότζεκτ στο Netflix που επεκτείνει το σύμπαν του Hawkins και εμβαθύνει σε λεπτομέρειες από τα παρασκήνια και των πέντε σεζόν της επιτυχημένης σειράς.



Η νέα κυκλοφορία προσφέρει στους θαυμαστές μια πιο λεπτομερή ματιά στο σύμπαν της σειράς, στο καστ και στη δημιουργική διαδικασία, αναδεικνύοντας σπάνιο υλικό από την παραγωγή και την ανάπτυξη των χαρακτήρων.



Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο βιβλίο «The Official Story Behind the Legendary Series» και σύμφωνα με το Tudum, πρόκειται για τον απόλυτο οδηγό ο οποίος θα βάλει τους αναγνώστες και φαν της σειράς πιο βαθιά στον κόσμο του Stranger Things.

Συγκεριμένα, ο τόμος λειτουργεί ως πλήρης οδηγός για την πενταετή πορεία της σειράς και επικεντρώνεται στην επέκταση του κόσμου που έχει δημιουργηθεί γύρω από το Hawkins.





Ακόμα, περιέχει αποσπάσματα από το σενάριο μαζί με backstage σημειώσεις από το καστ, τους συγγραφείς και τους σκηνοθέτες. Ο Joe Keery αναπολεί ακόμη τα γυρίσματα της επικής μάχης του με τον Demogorgon στην πρώτη σεζόν, αποκαλώντας το μία από τις αγαπημένες του αναμνήσεις από τη σειρά.

Επιπλέον, κρυμμένοι κωδικοί ξεκλειδώνουν επιπλέον μπόνους περιεχόμενο, κάνοντάς το μια διασκεδαστική επιλογή για τους παλιούς θαυμαστές που θα ήθελαν μια καλή δόση νοσταλγίας για το Stranger Things.



Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την παραγωγή στο οποίο αποτυπώνονται σημαντικές στιγμές από την πορεία της σειράς, σκίτσα, χάρτες, έναν πρόλογο από τους δημιουργούς Matt και Ross Duffer καθώς και συνεντεύξεις από μέλη του καστ που βοήθησαν στη διαμόρφωση της σειράς όλα αυτά τα χρόνια.