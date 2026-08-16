Αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, καθώς δύο σοροί εντοπίστηκαν στην περιοχή των Περιστερίων, στο σημείο όπου ξεκίνησε το ένα από τα δύο πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, στην οδό Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των δύο ανθρώπων, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

Δείτε στον χάρτη το σημείο που εντοπίστηκαν οι δύο σοροί:

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κάτοικος στην οδό Ανδρομάχη φέρεται να κάλεσε την Πυροσβεστική και να είπε πως η φωτιά ξεκίνησε στα Περιστέρια από παρακείμενο οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Μέσα σε έξι λεπτά η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στις 14:40.

Η φωτιά, ωστόσο, εξαπλώθηκε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Μέσα σε μόλις έξι λεπτά από την έναρξή της, το μέτωπο είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τους ισχυρούς ανέμους να λειτουργούν ως καταλυτικός παράγοντας για την ταχύτατη εξάπλωση των φλογών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε πολλαπλά σημεία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην προστασία κατοικημένων περιοχών, καθώς η πυρκαγιά κινήθηκε προς σημεία όπου υπάρχουν κατοικίες.

Η εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα λεπτά

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στις 14:46:

Η φωτιά στις 14:50:

Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί το ΕΚΑΒ, με δυνάμεις του να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά που θα προκύψουν από την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης, ενώ οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε επιφυλακή για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανάπτυξης, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Από την περιοχή των Περιστερίων μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας τέσσερα άτομα, τα οποία υπέστησαν εγκαύματα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται καλή.

Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος από την Κακή Βίγλα

Παράλληλα, ένα ακόμη περιστατικό κινητοποίησε τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Κακής Βίγλας.

Ένας ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε από την οικία του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.

Η επιχείρηση του ΕΚΑΒ συνεχίζεται σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε νέου περιστατικού.