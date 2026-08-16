Η μάχη για τον περιορισμό των δύο πυρκαγιών συνεχίζεται, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες λόγω των ισχυρών ανέμων και της εγγύτητας των πύρινων μετώπων σε κατοικημένες περιοχές.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σαλαμίνα, καθώς δύο πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Κυριακής, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν δύσκολη μάχη υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων.

Η πρώτη εστία εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 σε δασική έκταση στην περιοχή των Περιστεριών, ενώ δεύτερο μέτωπο αναπτύχθηκε στην περιοχή των Σεληνίων και κινήθηκε προς την Κακή Βίγλα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς σε αρκετά σημεία οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικίες.

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Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες στο νησί, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών και δυσχεραίνουν την προσπάθεια των πυροσβεστών να περιορίσουν τα μέτωπα.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε σημαντικά και, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, στη Σαλαμίνα επιχειρούν 146 πυροσβέστες, εννέα ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

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Καθοριστική είναι και η συνδρομή από αέρος. Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας συμμετέχουν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Η εξέλιξη των πυρκαγιών και η εγγύτητα των φλογών σε κατοικημένες περιοχές οδήγησαν στην ενεργοποίηση του 112 και στην αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων προς τους κατοίκους.

Αρχικά, λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ζητήθηκε από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύματα για την απομάκρυνση κατοίκων από συγκεκριμένες περιοχές.

Ειδικότερα, ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στα Περιστέρια και την περιοχή Αίας Κλαμπ προς το Αιάντειο, ενώ αντίστοιχες οδηγίες εκδόθηκαν για την ευρύτερη περιοχή των Κολώνων, της ΔΕΗ Χαλιώτη και της Περάνης. Μήνυμα εκκένωσης εκδόθηκε επίσης για την Κακή Βίγλα, με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.

Η συχνότητα των μηνυμάτων αποτυπώνει την ένταση της κατάστασης και την ανάγκη οι κάτοικοι να ενημερώνονται άμεσα για τυχόν αλλαγές στην κατεύθυνση των μετώπων.

Εξετάζεται και απομάκρυνση δια θαλάσσης

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, οι Αρχές προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, καθώς η γεωγραφία της Σαλαμίνας επιτρέπει την αξιοποίηση και της θαλάσσιας οδού σε περίπτωση που απαιτηθεί μαζική απομάκρυνση κατοίκων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει ζητηθεί συνδρομή φέρι μποτ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης πολιτών δια θαλάσσης εφόσον η εξέλιξη των πυρκαγιών καταστήσει αναγκαία μια τέτοια επιχείρηση.

Προς το παρόν, το βάρος έχει πέσει στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία των δύο μετώπων πριν πλησιάσουν ακόμη περισσότερο κατοικημένες περιοχές.

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Πυκνοί καπνοί πάνω από το νησί

Η εικόνα από τα σημεία όπου μαίνονται οι πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πυκνούς καπνούς να έχουν καλύψει τον ουρανό και τις φλόγες να κινούνται μέσα σε δασικές εκτάσεις.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις καιρικές συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν απότομες αλλαγές στην κατεύθυνση και την ένταση των μετώπων. Για τον λόγο αυτό οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη, ενώ η εικόνα αξιολογείται συνεχώς από το Συντονιστικό Κέντρο.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στο νησί να τηρούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες που μεταδίδονται μέσω του 112 και να μην επιχειρούν να προσεγγίσουν τα μέτωπα.

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