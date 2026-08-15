Ένας αιώνας ιστορίας φτάνει στο τέλος του - Γιατί κλείνει ιστορική επιχείρηση επίπλων.

Ένας ακόμη ιστορικός παίκτης της αμερικανικής αγοράς επίπλων ετοιμάζεται να γράψει τον επίλογο μιας πορείας που διήρκεσε περισσότερο από έναν αιώνα. Η Baker's Main Street Furniture, με 103 χρόνια παρουσίας στο λιανεμπόριο επίπλων, αποφάσισε να κλείσει οριστικά τις πόρτες της, προσθέτοντας το όνομά της σε μια ολοένα μεγαλύτερη λίστα παραδοσιακών επιχειρήσεων του κλάδου που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την πορεία τους.

Όπως αναφέρει το currently, το κλείσιμο έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το λιανεμπόριο επίπλων, καθώς τα τελευταία χρόνια αρκετές γνωστές και μακροχρόνιες επιχειρήσεις έχουν αποχωρήσει από την αγορά. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Circle Furniture και Valley City Furniture, ενώ στο παρελθόν τις πόρτες τους έκλεισαν επίσης οι Art Van Furniture και Weir's.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ομότιμο συντάκτη του Furniture Today, Ray Allegrezza, η εξήγηση δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην οικονομική συγκυρία.

Δεν φταίνε μόνο ο πληθωρισμός και οι δασμοί

Τα τελευταία χρόνια, η εικόνα που παρουσιάζεται συχνά για την αγορά επίπλων είναι αυτή μιας βιομηχανίας που ασφυκτιά κάτω από το βάρος των οικονομικών πιέσεων.

Η επιβράδυνση στην αγορά κατοικίας, οι αυξημένοι δασμοί, ο πληθωρισμός, το υψηλό κόστος καυσίμων και μεταφορών και η γενικότερη πίεση στα διαθέσιμα εισοδήματα των καταναλωτών θεωρούνται βασικοί παράγοντες πίσω από τα λουκέτα.

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Ο Allegrezza, ωστόσο, υποστηρίζει ότι αυτή η εξήγηση είναι πραγματική, αλλά όχι ολοκληρωμένη.

Όπως επισημαίνει, την ώρα που ορισμένες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν την αγορά, άλλοι λιανοπωλητές όχι μόνο παραμένουν ενεργοί αλλά επεκτείνονται, καταλαμβάνοντας μάλιστα τους χώρους που αφήνουν πίσω τους οι ανταγωνιστές τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Bob's Discount Furniture και Gardner White, οι οποίες έχουν ανοίξει νέα καταστήματα σε σημεία που προηγουμένως καταλάμβαναν επιχειρήσεις που έκλεισαν.

Η ίδια αγορά, διαφορετική πορεία

Το παράδοξο είναι ακριβώς αυτό: οι οικονομικές πιέσεις είναι σε μεγάλο βαθμό κοινές για όλους.

Η Value City Furniture αντιμετώπισε τις ίδιες προκλήσεις με τη Bob's. Η Circle Furniture βρέθηκε αντιμέτωπη με τις ίδιες συνθήκες που αντιμετώπισαν η Ashley και η Ikea. Και η Art Van δραστηριοποιούνταν στην ίδια περιφερειακή οικονομία με τη Gardner White.

Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους.

«Οι λιανοπωλητές που δυσκολεύονται συχνά επισημαίνουν μακροοικονομικές πιέσεις: αργό κύκλο εργασιών κατοικιών, δασμούς, πληθωρισμό και αυξανόμενο κόστος παράδοσης. Αλλά αυτές οι πιέσεις είναι καθολικές», σημειώνει ο Allegrezza, θέτοντας ουσιαστικά ένα διαφορετικό ερώτημα: αν οι ίδιες συνθήκες επηρεάζουν όλους τους παίκτες, γιατί κάποιοι κλείνουν ενώ άλλοι αναπτύσσονται;

Το τέλος μιας οικογενειακής ιστορίας 103 ετών

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απόφαση της Baker's Main Street Furniture αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Πρόκειται για μια επιχείρηση που κατάφερε να επιβιώσει για 103 χρόνια, περνώντας μέσα από οικονομικές κρίσεις, αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και πολλαπλές μεταμορφώσεις της αγοράς.

Ο ιδιοκτήτης της, David Baker, αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές συνθήκες αποτελούν μέρος της πραγματικότητας που αντιμετωπίζει σήμερα ένας λιανοπωλητής επίπλων. Ωστόσο, δεν αποδίδει σε αυτές την απόφαση να κλείσει οριστικά την επιχείρηση.

Και αυτή ακριβώς η τοποθέτηση επαναφέρει τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο ζήτημα: το τέλος ενός ιστορικού καταστήματος δεν αποτελεί πάντοτε απλώς αποτέλεσμα μιας κακής οικονομικής συγκυρίας.

Σε μια αγορά όπου ορισμένα καταστήματα συρρικνώνονται και άλλα επεκτείνονται, η επιβίωση φαίνεται να εξαρτάται από πολύ περισσότερα από τον πληθωρισμό, τη στεγαστική αγορά ή το κόστος μεταφοράς.

Η Baker's Main Street Furniture, μετά από περισσότερο από έναν αιώνα παρουσίας, ετοιμάζεται πλέον να κλείσει οριστικά τις πόρτες της. Και η ιστορία της αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι, στον σύγχρονο κόσμο του λιανεμπορίου, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές επιχειρήσεις δεν είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν για πάντα.