Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι πληροφορίες για το οδικό δίκτυο, καθώς τμήμα δρόμου μήκους περίπου 20 μέτρων στην Αλύπα καταστράφηκε ολοκληρωτικά από την ορμή των υδάτων.

Απότομα άλλαξε το σκηνικό του καιρού στη Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς ένα ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι έπληξε την περιοχή, προκαλώντας μέσα σε λίγα λεπτά σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα και εικόνες που παραπέμπουν σε ακραίο καιρικό επεισόδιο.

Η καταρρακτώδης βροχή ήταν ιδιαίτερα έντονη και οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Η Αλύπα και η Κοκκάλα βρέθηκαν στο επίκεντρο των προβλημάτων, ενώ αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και σε Οίτυλο και Λιμένι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkpod74z1d01?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Οίτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Σε ανάρτησή του στο Χ για τις καταρρακτώδεις βροχές που ξέσπασαν το απόγευμα του Σαββάτου και προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σε πλήρη ετοιμότητα και όλα εξελίσσονται ομαλά.

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Παράλληλα, ευχαρίστησε το υγειονομικό προσωπικό και όσους προχώρησαν στη διάσωση της άτυχης γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, τονίζοντας ότι «όλα θα πάνε καλά».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2088678235978518667}

Στην Αλύπα, η ένταση της βροχόπτωσης ήταν τέτοια ώστε ο κεντρικός δρόμος μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ορμητικό ποτάμι. Το νερό κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα προς τη θάλασσα, παρασύροντας φερτά υλικά και ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη καθώς τα νερά δεν περιορίστηκαν στους δρόμους. Σε αρκετά σημεία έφτασαν μέχρι τα παράθυρα κτιρίων, με αποτέλεσμα να εισχωρήσουν σε σπίτια και τουριστικά καταλύματα και να προκαλέσουν προβλήματα σε κατοίκους και επισκέπτες.

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid02bJXxw7N5jFzY33RcHAnbm2mpcEfrZnQ7zqpdDFMkRaArRyByVDiQiwja4nuRuELul}

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι πληροφορίες για το οδικό δίκτυο, καθώς τμήμα δρόμου μήκους περίπου 20 μέτρων στην Αλύπα καταστράφηκε ολοκληρωτικά από την ορμή των υδάτων.

Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

{https://www.facebook.com/pantelis.apostolakos/videos/1504734338093638}

Πλημμύρισαν σπίτια και καταλύματα

Η σφοδρότητα της βροχής προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και τουριστικές επιχειρήσεις.

Σε ορισμένα σημεία, η στάθμη του νερού ανέβηκε τόσο ώστε να φτάσει στα παράθυρα των κτιρίων, ενώ νερά και λάσπες εισήλθαν στο εσωτερικό τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όσους βρίσκονταν στην περιοχή για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Το γεγονός ότι η καταιγίδα εκδηλώθηκε σε μια ιδιαίτερα τουριστική περίοδο έκανε ακόμη πιο έντονα τα προβλήματα, καθώς η περιοχή ήταν γεμάτη κατοίκους και επισκέπτες.

Χάος και στην Κοκκάλα

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην Κοκκάλα.

Η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο του χωριού σε έναν ορμητικό χείμαρρο, με τεράστιες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα με μεγάλη δύναμη.

Η ορμή του νερού προκάλεσε έντονη ανησυχία, ενώ οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί η κατάσταση όταν μεγάλες ποσότητες νερού πέφτουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

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«Καταρράκτης» το Οίτυλο - Προβλήματα και στο Λιμένι

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο Οίτυλο, όπου η ισχυρή βροχή μετέτρεψε σημεία του οικισμού σε έναν τεράστιο «καταρράκτη».

Μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν με ορμή, δημιουργώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στο Λιμένι, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο δεν περιορίστηκε σε ένα μόνο σημείο της Μάνης.

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{facebook.com/Thodoras.gr/posts/1654530706456720?ref=embed_post}

Οι εικόνες από την Αλύπα, την Κοκκάλα, το Οίτυλο και το Λιμένι αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της νεροποντής και το πόσο γρήγορα μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα όταν το νερό συσσωρεύεται στους δρόμους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkppaf9ugde1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το μπουρίνι άφησε πίσω του σημαντικές ζημιές, με την καταστροφή τμήματος του οδικού δικτύου στην Αλύπα και τις πλημμύρες σε σπίτια και καταλύματα να αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια της σφοδρότητας του φαινομένου.