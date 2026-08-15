Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης συνέβαλε στον περιορισμό του μετώπου, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Άνοιξη Αττικής, στον Δήμο Διονύσου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, κοντά στο τοπικό γήπεδο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους για τυχόν μικρές εστίες και αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και τους οδηγούς που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διονύσου να είναι προσεκτικοί και να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Η εικόνα στο σημείο παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με την επιχείρηση να συνεχίζεται έως ότου διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επανενεργοποίησης της φωτιάς.