Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του γηπέδου της Άνοιξης, στον Δήμο Διονύσου.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς, με βασικό στόχο να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί ενδεχόμενη επέκτασή του.

Η κινητοποίηση είναι άμεση, καθώς η περιοχή βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες ζώνες και οποιαδήποτε εξάπλωση της πυρκαγιάς θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα στο σημείο, ενώ η εικόνα από το μέτωπο παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση.