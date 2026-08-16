Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η εξέλιξη των δύο μετώπων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων.

Κρίσιμες ώρες για τη Σαλαμίνα, όπου δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις φλόγες να έχουν κάψει ήδη κατοικίες και τον δήμο να προετοιμάζεται ακόμη και για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης πολιτών από τη θάλασσα.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης και ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς. Τα δύο μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για την εξέλιξή τους.

«Έχουν καεί σπίτια στα Περιστέρια»

Την κρισιμότητα της κατάστασης περιέγραψε ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, ο οποίος μίλησε για μεγάλη πυρκαγιά που απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι η φωτιά έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε σπίτια στην περιοχή των Περιστερίων, ενώ τόνισε πως οι Αρχές προετοιμάζονται για κάθε πιθανό σενάριο σε περίπτωση που τα μέτωπα συνεχίσουν να κινούνται προς κατοικημένες περιοχές.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο μεγάλες πυρκαγιές που εξελίσσονται παράλληλα, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια περιορισμού τους.

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«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στη Σαλαμίνα. Έχουν καεί σπίτια στα Περιστέρια. Προσπαθούμε να απομακρύνουμε τον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

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Ζητήθηκαν δύο φέρι μποτ για ενδεχόμενη εκκένωση

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η απόφαση των τοπικών Αρχών να προετοιμάσουν εναλλακτικό σχέδιο απομάκρυνσης του πληθυσμού, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, έχει ζητηθεί από την Αστυνομία να εξασφαλιστούν δύο φέρι μποτ, τα οποία θα βρίσκονται στην παραλία Σατερλί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά κατοίκων σε περίπτωση που καταστεί δύσκολη ή επικίνδυνη η οδική απομάκρυνση.

Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο που εντάσσεται στον σχεδιασμό των Αρχών για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης επιδείνωσης της πυρκαγιάς. Η θαλάσσια οδός εξετάζεται ως εναλλακτική λύση λόγω της νησιωτικής μορφολογίας της Σαλαμίνας και της ανάγκης να υπάρχει διαθέσιμη οδός διαφυγής ακόμη και στην περίπτωση που οι χερσαίες διαδρομές καταστούν δύσκολα προσβάσιμες.

Διαδοχικές εντολές εκκένωσης από το 112

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έχουν ήδη λάβει διαδοχικά μηνύματα από το 112.

Οι οδηγίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα Περιστέρια και το Αίας Κλαμπ, με κατεύθυνση προς το Αιάντειο, τις Κολώνες προς την παραλία Σατερλί, καθώς και τις περιοχές ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα, για τις οποίες δόθηκαν αντίστοιχες οδηγίες απομάκρυνσης.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού προειδοποίησης και οι επαναλαμβανόμενες οδηγίες απομάκρυνσης καταδεικνύουν την ένταση της κατάστασης και την ανάγκη οι κάτοικοι να ακολουθούν άμεσα τις κατευθύνσεις των Αρχών.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί 146 πυροσβέστες, εννέα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Οι εναέριες ρίψεις νερού έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι επίγειες δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μέτωπο που μεταβάλλεται διαρκώς υπό την επίδραση των ανέμων.

Η προτεραιότητα των Αρχών παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των κατοικημένων περιοχών, με τις δυνάμεις να επιχειρούν στα σημεία όπου η φωτιά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυναμική.