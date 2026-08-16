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Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική για νέα εστία φωτιάς στην Σαλαμίνα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 16/8 στην περιοχή Περιστέρια στην Σαλαμίνα σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν για να επιχειρήσουν 92 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα, 23 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μάλιστα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού. Συγκεκριμένα, καλούνται οι πολίτες στην περιοχή Κολώνες να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου, Περιστερίων προς την παραλία Σατερλί.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088958812338241783}

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Περιστέρια και Αίας κλαμπ Σαλαμίνας της περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε μέσω του Λεωφόρο Περιστεριών πρός #Αιάντειο» ανέφερε ένα ακόμη μήνυμα του 112.

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

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Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

{https://x.com/112Greece/status/2088960353719791863}

{https://www.facebook.com/lia.kaplan/videos/1113323911358190/}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1603630874488792}

Πηγή φωτογραφιών: Viber/Emergency Alert